El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México informó que habrá intervención en las cuentas bancarias de los mexicanos que incumplieron una serie de normas y que puede derivar en el congelamiento de las tarjetas de créditos o fondos de dinero.
Estarán afectados aquellos mexicanos con residencia legal en Estados Unidos que rinden tributo a la entidad fiscal mexicana, ya sea porque continúan pagando impuestos o mantienen cuentas activas.
Atención mexicanos en Estados Unidos: el SAT congela estas cuentas bancarias y tarjetas de crédito
El sistema financiero mexicano permite que un ciudadano continúe cumpliendo con sus obligaciones fiscales o perciba ingresos provenientes de rentas, propiedades o inversiones, incluso si reside fuera del país. Por este motivo, miles de mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos siguen ligados al SAT y a sus responsabilidades tributarias.
En este contexto, las autoridades fiscales cuentan con la facultad de intervenir cuentas bancarias, inmovilizar fondos y bloquear el uso de tarjetas de crédito y débito cuando detectan incumplimientos graves o maniobras irregulares. Estas acciones forman parte de los mecanismos de control para evitar evasión y fraude financiero.
Motivos por los que pueden intervenir tus fondos bancarios
El SAT puede tomar medidas drásticas sobre las cuentas de un contribuyente cuando se detectan situaciones como:
- Incumplimiento en la presentación de declaraciones obligatorias.
- Adeudos fiscales firmes que no fueron regularizados.
- Inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios.
- Uso de cuentas para ocultar ingresos o simular operaciones.
- Intentos de evasión fiscal o fraude financiero.
- Falta de respuesta a requerimientos formales de la autoridad tributaria.
En estos casos, la intervención puede afectar directamente el acceso al dinero disponible y el uso de tarjetas asociadas a las cuentas.
SAT: así notifican sobre un embargo a un mexicano viviendo en Estados Unidos
El SAT activa un proceso de control fiscal cuando detecta que un contribuyente mantiene incumplimientos, inconsistencias o conductas consideradas de riesgo, aun si la persona reside en Estados Unidos y continúa rindiendo tributo a México.
La entidad fiscal se comunica con un contribuyente en el extranjero mediante los siguientes canales:
- Buzón Tributario vinculado al Registro Federal de Contribuyentes.
- Domicilio fiscal registrado en México.
- Avisos electrónicos asociados al RFC.
- Publicaciones fiscales cuando no hay respuesta.