El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México informó que habrá intervención en las cuentas bancarias de los mexicanos que incumplieron una serie de normas y que puede derivar en el congelamiento de las tarjetas de créditos o fondos de dinero.

Estarán afectados aquellos mexicanos con residencia legal en Estados Unidos que rinden tributo a la entidad fiscal mexicana, ya sea porque continúan pagando impuestos o mantienen cuentas activas.

Atención mexicanos en Estados Unidos: el SAT congela estas cuentas bancarias y tarjetas de crédito

El sistema financiero mexicano permite que un ciudadano continúe cumpliendo con sus obligaciones fiscales o perciba ingresos provenientes de rentas, propiedades o inversiones, incluso si reside fuera del país. Por este motivo, miles de mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos siguen ligados al SAT y a sus responsabilidades tributarias.

En este contexto, las autoridades fiscales cuentan con la facultad de intervenir cuentas bancarias, inmovilizar fondos y bloquear el uso de tarjetas de crédito y débito cuando detectan incumplimientos graves o maniobras irregulares. Estas acciones forman parte de los mecanismos de control para evitar evasión y fraude financiero.

El SAT puede embargar a los contribuyentes que residen en Estados Unidos y no cumplen con sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

Motivos por los que pueden intervenir tus fondos bancarios

El SAT puede tomar medidas drásticas sobre las cuentas de un contribuyente cuando se detectan situaciones como:

Incumplimiento en la presentación de declaraciones obligatorias.

Adeudos fiscales firmes que no fueron regularizados .

Inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios.

Uso de cuentas para ocultar ingresos o simular operaciones.

Intentos de evasión fiscal o fraude financiero.

Falta de respuesta a requerimientos formales de la autoridad tributaria.

En estos casos, la intervención puede afectar directamente el acceso al dinero disponible y el uso de tarjetas asociadas a las cuentas.

SAT: así notifican sobre un embargo a un mexicano viviendo en Estados Unidos

El SAT activa un proceso de control fiscal cuando detecta que un contribuyente mantiene incumplimientos, inconsistencias o conductas consideradas de riesgo, aun si la persona reside en Estados Unidos y continúa rindiendo tributo a México.

La entidad fiscal se comunica con un contribuyente en el extranjero mediante los siguientes canales:

Buzón Tributario vinculado al Registro Federal de Contribuyentes.

Domicilio fiscal registrado en México.

Avisos electrónicos asociados al RFC.

Publicaciones fiscales cuando no hay respuesta.

Ante la falta de respuesta o regularización, el SAT escala el procedimiento y habilita acciones de presión fiscal. Es importante destacar que la entidad no bloquea ni interviene las cuentas de manera directa, sino que notifica a las entidades bancarias sobre la situación de deuda de un contribuyente.