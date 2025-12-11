De cara a Navidad y Año Nuevo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son los supermercados más baratos para estas fiestas. Esto es importante de tener en cuenta para hacer una compra inteligente y económica.

La temporada decembrina suele presentarse como un momento de grandes gastos, dados los regalos, la comida, los adornos, entre otras cuestiones. Para ayudar a la economía personal, el organismo recomendó tres supermercados baratos en México.

La Profeco reveló los supermercados más baratos del país para hacer las compras de Navidad

Ten en cuenta sus recomendaciones y mantén un manejo acorde de tu dinero.

¿Qué evalúa la Profeco?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentó la nueva edición del “Quién es Quién de Primera Necesidad”.

El análisis compara el precio de 24 productos básicos que, según un acuerdo con las principales cadenas comerciales, no deben sobrepasar los 910 pesos. Los resultados muestran variaciones significativas entre establecimientos, información valiosa para quienes buscan ahorrar en sus compras navideñas.

¿Qué super es el más barato?

Profeco reveló las tiendas con los precios más bajos en la canasta básica:

Bodega Aurrera Emilio Carranza (Saltillo, Coahuila) : 766.20 pesos; la opción más económica del país.

Chedraui (San Luis Potosí) : 782.20 pesos.

Walmart Unidad Plaza de Toros (Querétaro): 787.70 pesos.

Además, el Chedraui de Atizapán tuvo una mención especial al ofrecer la canasta por 802.70 pesos.

¿Cuáles son los supermercados más caros para comprar en México?

En el extremo opuesto, Profeco identificó las tiendas donde la misma canasta básica resulta más costosa:

HEB : 936.68 pesos.

La Comer Estadio : 880.50 pesos.

Sumesa Arboledas: 854.40 pesos.

¿Cuánto cuesta el pavo para navidad?

La cena navideña suele ser uno de los desembolsos más importantes. Estos son los costos aproximados en México para un pavo tradicional:

Pavo natural: entre 89 y 99 pesos por kilo.

Un pavo de 3 kilos: entre 270 y 300 pesos.

Pasta para cuatro personas: de 75 a 100 pesos.

Verduras y condimentos: 50 a 100 pesos adicionales.