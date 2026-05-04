La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de asegurar ingresos justos para productores del campo y facilitar el acceso a alimentos a precios razonables para las familias mexicanas. Según la Profeco, el convenio contempla el uso de la herramienta Quién es Quién en los Precios para supervisar que los productos se comercialicen a un costo razonable, tanto para quienes los producen como para los consumidores. Como parte del acuerdo, las autoridades también se comprometieron a capacitar a los productores mediante el esquema de Proveedor Responsable. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor participará en la verificación de la calidad de los productos, con el fin de promover prácticas comerciales más justas. El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que esta alianza busca revalorizar los productos agroecológicos provenientes de Sembrando Vida, destacando: Escalante Ruiz aseguró que las familias deben tener la certeza de que estos alimentos son saludables, sustentables y justos en cuanto a sus costos. Por su parte, Columba López Gutiérrez, subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, afirmó que este acuerdo permitirá a los productores integrarse al mercado en condiciones más justas. También reconoció el respaldo de Profeco en la promoción de la justicia social y la comercialización de productos del campo. El organismo alertó sobre el impacto de la publicidad dirigida a menores a través de influencers y plataformas digitales. Señaló que este tipo de contenidos puede influir en los hábitos de consumo de niños y adolescentes, afectando: Ante ello, la dependencia enfatizó la importancia del entorno familiar para ayudar a los menores a diferenciar entre necesidades y deseos, así como a tomar decisiones de consumo más conscientes frente a la presión publicitaria. Según Profeco, esta influencia se manifiesta en tres niveles: cuando los menores gastan su propio dinero, cuando inciden en las compras de sus cuidadores y cuando desarrollan hábitos de consumo que pueden mantenerse en la vida adulta.