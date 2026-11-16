La reforma laboral que contempla la disminución de la jornada de trabajo en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las condiciones que deben respetarse en las relaciones laborales en México, incluyendo los horarios, las obligaciones patronales y los derechos de los empleados. Estas disposiciones tienen como fundamento el artículo 61 de la Constitución y buscan garantizar condiciones adecuadas para quienes desempeñan distintas actividades.

Entre los aspectos que contempla la legislación se encuentran los límites de duración de las jornadas laborales, que varían dependiendo del horario en el que se realizan las actividades. En particular, los trabajadores que cumplen turnos nocturnos tienen una regulación específica que establece un máximo de horas de trabajo por día.

No se aplican reducciones de salario ni prestaciones por la disminución de la jornada semanal en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“La duración de la jornada diaria será de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta” , expresa el artículo 61 de la LFT.

¿Cuántas horas puede trabajar un empleado según la LFT?

El artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo establece la duración máxima de cada modalidad:

Jornada diurna: hasta 8 horas al día.

Jornada nocturna: hasta 7 horas al día.

Jornada mixta: hasta 7 horas y media al día.

Estos límites tienen como finalidad proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Por ello, los empleadores deben respetar los tiempos establecidos por la legislación y cumplir con las disposiciones correspondientes cuando se requiere trabajo extraordinario.

¿Qué establece la LFT sobre la jornada laboral?

El artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo define la jornada laboral como el periodo durante el cual una persona permanece a disposición de su empleador para realizar sus actividades. Esto significa que el tiempo destinado al cumplimiento de las funciones laborales forma parte de la jornada establecida.

Por su parte, el artículo 68 establece que ningún empleado está obligado a trabajar más horas de las permitidas por la legislación. Asimismo, señala que cuando el tiempo extraordinario supera las nueve horas semanales, el empleador debe pagar las horas excedentes con un 200% adicional sobre el salario que corresponde a cada hora ordinaria.

“Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada”.

Además de la obligación de cubrir este pago adicional, los empleadores que incumplan las disposiciones laborales pueden enfrentar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

¿Cuáles son los tipos de jornada laboral en México?

El artículo 60 de la LFT contempla tres modalidades de jornada, cuya clasificación depende del horario en el que se desarrollan las actividades:

Jornada diurna: comprende el periodo de las 06 a las 20 horas.

Jornada nocturna: abarca de las 20 a las 06 horas del día siguiente.

Jornada mixta: combina horarios diurnos y nocturnos, siempre que el periodo nocturno no supere las tres horas y media. Si excede ese límite, se considera una jornada nocturna.

Por ejemplo, una persona que trabaja de las 13 a las 21 horas cumple una jornada mixta, mientras que un empleado cuyo turno va de las 16 a las 00 horas tiene una jornada nocturna.