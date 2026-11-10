Las sucursales bancarias permanecerán cerradas al público durante los feriados contemplados en la Ley Federal del Trabajo.

Noviembre contará con uno de los feriados más esperados del calendario mexicano: el lunes 16 de noviembre, que dará lugar a un fin de semana largo para millones de personas. La jornada implicará modificaciones en el funcionamiento habitual de los lugares de trabajo, las instituciones educativas y las entidades bancarias.

En detalle, el tercer lunes de noviembre se destina a recordar el comienzo de la Revolución Mexicana, el levantamiento armado que comenzó en 1910 con el objetivo de terminar con el gobierno de Porfirio Díaz.

El plazo legal para reclamar el pago correspondiente a un día feriado trabajado es de un año. Freepik

Aunque el aniversario histórico se celebra el 20 de noviembre, la legislación mexicana establece que el día de descanso obligatorio se traslade al tercer lunes de ese mes , con el propósito de generar un fin de semana largo.

Esta disposición está contemplada en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo , que reconoce el 20 de noviembre como una fecha de descanso obligatorio. En 2026, el feriado corresponderá al lunes 16.

¿Quiénes tendrán feriado el lunes 16 de noviembre?

El descanso alcanza a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la legislación laboral mexicana , tanto en el ámbito privado como en el público.

En el caso de la administración gubernamental, comprende a los empleados de organismos federales, estatales y municipales, según las normas vigentes en cada dependencia. Por su parte, las empresas privadas también deben respetar este día de descanso para sus trabajadores contemplados en la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se suspenderán las clases en los establecimientos públicos y privados incorporados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) . La medida incluye a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Tanto las actividades escolares como las laborales se reanudarán después del feriado.

¿Qué sucede si trabajo un feriado?

Algunos establecimientos continúan con su funcionamiento durante los días festivos, siempre que respeten las disposiciones legales sobre la remuneración de los empleados.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, empleadores y trabajadores deben determinar quiénes deberán prestar servicios durante esa jornada.

Quienes trabajen el lunes 16 de noviembre tienen derecho a recibir su salario habitual por el día de descanso, más el doble por las tareas realizadas. Esto significa que corresponde un pago triple en total, y no una bonificación voluntaria que dependa de la decisión de cada empresa.

Si el empleador no cumple con esta obligación, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo que brinda asesoramiento gratuito y recibe consultas vinculadas con los derechos laborales.

¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre?

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas al público durante el feriado. Por este motivo, quienes necesiten realizar trámites presenciales, recibir atención de un ejecutivo o efectuar operaciones en ventanilla deberán anticiparse y tener en cuenta que el viernes 13 será el último día hábil previo al descanso.

La atención presencial se normalizará el martes 17 de noviembre. Sin embargo, durante el feriado seguirán disponibles los servicios digitales, como las aplicaciones móviles, la banca en línea y los cajeros automáticos, de acuerdo con las prestaciones habilitadas por cada entidad.