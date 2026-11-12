En 2027 inicia la reducción gradual hasta lograr jornadas de 40 horas para el 2030.

La reducción de la jornada laboral en México ya tiene fecha de implementación: a partir del 1 de enero de 2027 , las personas trabajadoras pasarán de una jornada máxima de 48 a 46 horas semanales , como parte de la reforma que busca establecer un límite de 40 horas para 2030.

La medida quedó establecida mediante una reforma constitucional publicada el 3 de marzo de 2026 y una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 1 de mayo del mismo año.

El cambio será gradual y no podrá implicar una disminución de los sueldos, salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

¿Cómo cambiará el horario de los trabajadores desde enero de 2027?

La primera etapa de la reducción comenzará el 1 de enero de 2027 . Desde esa fecha, la jornada máxima ordinaria será de 46 horas semanales, dos menos que el límite vigente durante 2026.

Los empleadores deberán ajustar la distribución del tiempo de trabajo para respetar el nuevo máximo legal.

La reforma permite que empleadores y trabajadores acuerden cómo distribuir las horas durante la semana , de acuerdo con las necesidades de cada centro laboral y dentro de los límites establecidos por la legislación.

La reforma no establece un horario diario único para todas las actividades ni significa que todos los trabajadores deban salir a la misma hora. Shutterstock

¿Cómo será el calendario de reducción de la jornada laboral en México?

La modificación a la Ley Federal del Trabajo establece que la reducción avanzará en etapas anuales hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. El calendario oficial contempla los siguientes límites:

2026: se mantiene la jornada máxima de 48 horas semanales.

2027: el límite bajará a 46 horas semanales.

2028: la jornada máxima será de 44 horas semanales.

2029: se reducirá a 42 horas semanales.

2030: entrará en vigor el límite de 40 horas semanales.

La reforma también modifica las reglas sobre el tiempo extraordinario.

Las horas extra serán voluntarias y tendrán límites graduales: en 2027 se permitirá un máximo de nueve horas extraordinarias semanales, mientras que el límite aumentará hasta 12 horas en 2030.

Las primeras horas extra se pagarán con un 100% adicional sobre el salario ordinario y las que excedan el límite establecido tendrán un pago adicional del 200%, con las restricciones previstas en la LFT.

Se implementará un registro electrónico de la jornada laboral

Otro cambio importante será la obligación de los empleadores de llevar un registro electrónico de la jornada laboral, que deberá incluir los horarios de inicio y finalización del trabajo.

La autoridad podrá solicitar esta información para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales. El incumplimiento de esta obligación, cuando resulte exigible, puede derivar en multas de 250 a 5,000 UMA.

La reforma también mantiene el derecho a por lo menos un día de descanso por cada seis días trabajados , pero no establece que todos los trabajadores deban recibir automáticamente dos días de descanso semanales.

La reducción de horas deberá aplicarse respetando los acuerdos laborales y los límites legales.