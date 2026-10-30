El documento debe indicar claramente qué conducta motivó el despido y en qué fecha o fechas ocurrió.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece una obligación específica para los empleadores cuando deciden terminar una relación laboral por una causa atribuible al trabajador. El artículo 47 señala que el patrón debe entregar un aviso de rescisión por escrito, es decir, un papel que funciona como anuncio de despido.

Este documento no es un simple trámite: debe indicar claramente qué conducta motivó el despido y en qué fecha o fechas ocurrió. La norma establece además qué sucede si el empleador no cumple con esta obligación.

Qué debe contener el aviso de despido

El artículo 47 establece que el patrón que despida a un trabajador debe entregarle un aviso escrito en el que explique de manera clara las conductas que motivan la rescisión de la relación laboral.

El documento también debe especificar la fecha o las fechas en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la decisión.

La ley contempla que el aviso debe entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido. También permite que el patrón comunique la rescisión al Tribunal competente dentro de los cinco días hábiles siguientes, proporcionando el último domicilio registrado del trabajador para que la autoridad realice la notificación.

Qué pasa si el empleador no entrega el aviso

La LFT establece una consecuencia concreta cuando el trabajador no recibe personalmente el aviso o este no es comunicado por medio del Tribunal.

En ese caso, la falta de aviso por sí sola presume que la separación no fue justificada, aunque la propia ley contempla que el patrón puede presentar pruebas que acrediten que el despido sí estuvo justificado.

La LFT establece una consecuencia concreta cuando el trabajador no recibe personalmente el aviso o este no es comunicado por medio del Tribunal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el artículo establece que el plazo de prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comienza a correr hasta que el trabajador recibe personalmente el aviso de rescisión.

Cuáles son algunas causas de rescisión

El artículo 47 enumera distintas situaciones que pueden permitir al patrón rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el empleador, siempre que se configure la causa prevista por la ley.

Entre ellas se encuentran:

Más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso o causa justificada.

Actos de violencia, injurias o malos tratos en determinados supuestos.

Revelar secretos de fabricación o información reservada en perjuicio de la empresa.

Desobedecer al patrón sin causa justificada cuando se trate del trabajo contratado.

Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de determinadas sustancias, con las excepciones previstas por la ley.

Hostigamiento o acoso sexual en el establecimiento o lugar de trabajo.

La existencia de una de estas causas no elimina la obligación de cumplir con las formalidades del aviso de rescisión previstas en el mismo artículo.