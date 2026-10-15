Los bancos en México, como Santander, cerrarán en noviembre por el Día de Muertos.

Las sucursales bancarias de México suspenderán sus operaciones el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo de la celebración del Día de Muertos. La medida está contemplada en el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece las fechas en las que las instituciones financieras deben cerrar sus puertas.

La suspensión se sumará al cierre habitual de los fines de semana, por lo que las sucursales que no operan los sábados y domingos reanudarán la atención presencial el martes 3 de noviembre, en sus horarios acostumbrados.

BBVA, Banorte y otros bancos suspenderán la atención en sucursales por el Día de Muertos.

¿Cuándo cerrarán los bancos en noviembre?

Los bancos atenderán al público con normalidad el viernes 30 de octubre. Después, el funcionamiento dependerá de los horarios de cada institución durante el fin de semana, mientras que el lunes 2 de noviembre las entidades financieras sujetas a la disposición de la CNBV deberán suspender operaciones.

La medida incluye a instituciones como:

BBVA México

Santander

Banorte

Banamex

Banco Azteca

No obstante, los horarios de las sucursales que operan dentro de centros comerciales u otros establecimientos pueden variar, por lo que se recomienda consultar directamente con cada banco.

Servicios bancarios disponibles durante el feriado

Aunque las sucursales permanecerán cerradas el lunes 2 de noviembre , los usuarios podrán recurrir a distintos canales digitales para realizar operaciones.

Entre los servicios que habitualmente siguen disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos: para retirar efectivo y realizar otras operaciones habilitadas.

Aplicaciones móviles: para consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios.

Banca por internet: para gestionar cuentas y efectuar operaciones digitales.

La disponibilidad de cada función puede variar según la institución financiera.

¿El 2 de noviembre es un día de descanso obligatorio en México?

Aunque el Día de Muertos es una celebración importante en el país, el 2 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto significa que la suspensión de operaciones bancarias no implica que todas los trabajadores de México tengan derecho a descansar ese día. Esto es porque la fecha está contemplada en el calendario de la CNBV solo para el cierre de las instituciones financieras sujetas a sus disposiciones.

El artículo 74 de la LFT establece como días de descanso obligatorio, entre otros, el:

1 de enero

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre

25 de diciembre

Cierre bancario en lo que resta de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la CNBV, después del Día de Muertos, las instituciones financieras también suspenderán operaciones en las siguientes fechas:

Lunes 16 de noviembre: conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

Sábado 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, las sucursales bancarias no operan habitualmente los sábados y domingos, aunque los horarios pueden variar según la institución y el tipo de establecimiento.