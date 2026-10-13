La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propone mezclar una cucharada de vinagre o jugo de limón en agua como alternativa casera al limpiavidrios comercial.

Mezclar vinagre o jugo de limón con agua es una de las alternativas caseras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) incluye en un material sobre opciones a los productos de limpieza peligrosos. En ese documento, la mezcla figura como sustituto del limpiavidrios comercial con resultados de limpieza, es decir, sin dejar marcas.

La preparación requiere pocos ingredientes y se aplica con atomizador. Antes de usarla, conviene conocer las indicaciones de la agencia y sus límites.

La EPA recomienda preparar solo la cantidad justa de esta mezcla para limpiar los vidrios. Freepik.

¿Para qué sirve mezclar vinagre o jugo de limón con agua?

Según la EPA, la mezcla se utiliza para limpiar vidrios. Se prepara con una cucharada de vinagre o de jugo de limón por cada cuarto de galón de agua, que equivale a unos 946 mililitros.

La agencia presenta esta receta dentro de un listado de alternativas para tareas domésticas. Entre ellas figuran:

Inodoros : cepillo con bicarbonato de sodio o vinagre.

Alfombras : bicarbonato espolvoreado, reposo de al menos 15 minutos y aspirado.

Desagües: desatascador de ventosa o sonda de plomero.

¿Cómo limpiar vidrios con esta mezcla?

Este es el procedimiento que indica el material para limpiar vidrios:

Medir una cucharada de vinagre o jugo de limón. Mezclar con un cuarto de galón (unos 946 mililitros) de agua en un recipiente limpio. Rociar la mezcla sobre el vidrio. Secar con papel periódico.

¿Qué precauciones se deben tomar?

La EPA aclara que estas alternativas no deben mezclarse con productos de limpieza comerciales. También recomienda preparar solo lo necesario y hacerlo en recipientes limpios y reutilizables.

Si se guarda la mezcla, debe etiquetarse correctamente y no almacenarse en envases de alimentos o bebidas.

Por otra parte, al referirse a la limpieza de inodoros, el documento advierte que el vinagre limpia pero no desinfecta, por lo que no conviene asumir esa función.