Aunque el huracán Simon finalmente no impactó tierra como se había previsto, sus efectos todavía podrían sentirse en el occidente del país durante los próximos días.

La semana comenzará bajo la influencia del huracán Simon, un ciclón tropical que se desplazó frente a las costas de Jalisco sin tocar tierra. Además, el frente frío número 2 cobrará relevancia en México, al provocar masa de aire polar ártico y lluvias intensas en gran parte del país.

En detalle, el sistema meteorológico estará acompañado de una masa de aire polar-ártica. Su llegada podría incrementar las lluvias en distintas regiones y posteriormente provocar un marcado descenso de las temperaturas.

Si bien se contemplaba la posibilidad de que el huracán Simon ingresara por el sur de Jalisco, el ciclón logró mantenerse alejado de la costa y continuará desplazándose lentamente sobre el océano. Fuente: EFE Toni Albir

Conoce los detalles a continuación.

Alerta por lluvias en México

Entre martes y miércoles las condiciones serán similares en estados del centro y oriente, además de la península de Yucatán, donde podrían registrarse lluvias aisladas.

Al mismo tiempo, aumentará la probabilidad de precipitaciones en el norte, particularmente en Chihuahua, Durango y Coahuila, debido a la humedad asociada con Simon y la presencia de una vaguada. En estas zonas podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros, con máximos locales de hasta 70 milímetros.

El panorama cambiará hacia el final de la semana, cuando el frente frío avance por el territorio nacional. Las tormentas podrían aumentar considerablemente en el norte, centro, oriente y sureste, dando lugar a un posible periodo de lluvias más generalizadas.

Entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango, Veracruz

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

En estas regiones podrían registrarse acumulados de 20 a 50 mm, con máximos locales de 70 a 150 mm o incluso superiores, dependiendo de la interacción entre el frente frío y otros sistemas atmosféricos.

¿Cómo estará el fin de semana?

Las condiciones climáticas durante el sábado y domingo dependerán de la velocidad con la que avance el frente frío y de la intensidad de la masa de aire polar-ártica.

Los mayores acumulados de lluvia podrían concentrarse en Veracruz, la Huasteca de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, el norte de Oaxaca, Tabasco y buena parte de la península de Yucatán, con lluvias de 50 a 70 mm y máximos puntuales de 100 a 250 mm.

La Huasteca, así como las regiones comprendidas entre el Papaloapan y el Tonalá y zonas de Tabasco y Chiapas, podrían registrar las precipitaciones más intensas, con acumulados superiores a 200 mm en algunos puntos.

En contraste, el sábado también podrían presentarse lluvias de menor intensidad en el norte, parte del Altiplano central y la Sierra Madre del Sur.

Pronóstico del clima del SMN en México

Entre lunes y jueves todavía dominarán las temperaturas elevadas en gran parte del país. Se prevén máximas de 34 a 39 °C en regiones del noroeste, noreste y sureste , especialmente en:

Sonora

Sinaloa

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En otros estados del norte y zonas costeras se esperan valores de entre 28 y 33 °C, mientras que en el interior del país prevalecerán temperaturas templadas de 20 a 30 °C.