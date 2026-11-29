Las sucursales bancarias no atenderán al público el 8 de diciembre en toda España. (Imagen ilustrativa)

El próximo martes 8 de diciembre, festivo nacional en toda España por el Día de la Inmaculada Concepción, las oficinas bancarias permanecerán cerradas durante 24 horas. No habrá atención presencial ni gestiones en ventanilla, aunque sí servicios digitales.

La fecha llega un día después del domingo 6, Día de la Constitución, y forma parte del tradicional puente de diciembre. Muchos lo aprovechan para escaparse o para empezar a decorar la casa antes de Navidad.

Quienes necesiten retirar grandes cantidades de efectivo o resolver trámites en persona deben adelantarlos al viernes 4 o dejarlos para el miércoles 9, cuando las sucursales retoman la actividad.

Qué operaciones seguirán disponibles durante el cierre

Aunque las oficinas estén cerradas, los clientes podrán:

Usar los cajeros automáticos

Hacer transferencias desde la web y aplicaciones

Pagar con tarjeta en comercios físicos y digitales

Consultar saldos y movimientos

El Banco de España explica que las transferencias ordinarias en euros deben llegar, como máximo, al final del día hábil siguiente a la orden. Como el lunes 7 y el martes 8 son días hábiles para el sistema europeo de pagos TARGET, el cierre de las sucursales no paraliza necesariamente las transferencias hasta el miércoles. Los plazos dependen de la hora de corte y del calendario de cada entidad.

Los servicios digitales y los cajeros seguirán funcionando durante el cierre. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Dónde habrá cierre bancario también el 7 de diciembre

Según el calendario laboral de 2026 publicado en el BOE, el Día de la Constitución cae este año en domingo, y nueve comunidades y Melilla trasladaron el descanso al lunes 7. Estas son:

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Extremadura

Madrid

Murcia

La Rioja

Melilla

En esos territorios, las oficinas estarán cerradas cuatro días seguidos, del sábado 5 al martes 8. En el resto de España, el 7 será laborable, salvo que coincida con algún festivo local.

Por qué se celebra la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre

La Inmaculada Concepción es una festividad de la Iglesia Católica que alude a la concepción de la Virgen María libre de pecado. La Iglesia conmemora el nacimiento de María el 8 de septiembre y, nueve meses antes, sitúa su concepción el 8 de diciembre. En 1854, el papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma.

En España, la celebración tiene además un origen histórico. Durante la batalla de Empel, el 7 y 8 de diciembre de 1585, los Tercios españoles lograron imponerse en una situación muy complicada, según cuenta la tradición, después de rezar ante una imagen de la Inmaculada. Desde entonces es la patrona de los Tercios y hoy lo es de la Infantería española.