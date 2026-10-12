De acuerdo con documentos entregados a la BMV, la familia Slim Helú controla cerca del 62.5% de las acciones de Inversiones de Capital INCA.

Inversiones de Capitales INCA estaría por iniciar el trámite para listar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de una escisión parcial de Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del empresario mexicano Carlos Slim.

La solicitud de listado de INCA fue recibida por la BMV el 8 de octubre de 2026; sin embargo, la documentación se despublicó horas después. La operación buscaría incorporar al mercado accionario a una nueva emisora dedicada a mantener inversiones en distintas compañías, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

El anuncio inicial generó que las acciones de Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR), que cotizan en la BMV, cerraran con un impulso de 4.11% para alcanzar los MXN $44.3 por unidad.

El oficio detalla que INCA contempla inscribir 2,016 millones de acciones ordinarias nominativas de la Serie O-1. El monto de inscripción asciende a MXN $40,000.05 millones; sin embargo, aún no se dio a conocer el valor potencial de cada título; así como la fecha tentativa para salir al mercado local.

“Se espera que Grupo Financiero Inbursa solicite a la BMV que el precio de apertura de mercado de las acciones de la compañía al inicio de la sesión de remate de la fecha excupón”, se lee en el documento.

El documento también señala que cerca de 37.7% de las acciones serán distribuidas entre el público inversionista.

Subsidiaria de Carlos Slim, con activos de más de MXN $46,000 millones

Al 30 de junio de 2026, Inversiones de Capitales INCA reportó activos totales por MXN $46,209.4 millones. El balance incluye inversiones permanentes en empresas promovidas por MXN $34,488.5 millones e inversiones en instrumentos financieros por MXN $10,527.7 millones.

Entre las compañías vinculadas con su portafolio figuran Naturgy México, Giant Motors Latinoamérica, Havas Media, Patia Biopharma y Salud Interactiva, entre otras.

Carlos Slim y el control de INCA

El folleto informativo señala que Carlos Slim Helú y su familia son beneficiarios de 62.53% de las acciones Serie O-1, de acuerdo con la estructura accionaria descrita en el documento.

La escisión permitirá que INCA cuente con una estructura corporativa propia y avance en el proceso para incorporar sus acciones al mercado público.

INCA no es la primera empresa del magnate mexicano en listarse a través de una escisión, en 2021, Elementia, empresa de cementera de Slim y Antonio del Valle, llevó a cano una escisión de Elementia y Fortaleza Materiales para mantener los negocios independientes.

Otra empresa listada a través de una escisión fue Grupo Ollamani, misma que estaba incorporada a Grupo Televisa.

Con esta operación, Inversiones de Capital INCA se une al club de empresas de Carlos Slim en listarse en la BMV como América Móvil, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso.