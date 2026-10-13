El viernes 30 de octubre no habrá clases en todas las escuelas del país por Consejo Técnico Escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el próximo puente del calendario escolar 2026-2027: cuatro días consecutivos sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes tendrán descanso desde el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Las clases se retoman el martes 3 de noviembre .

Sin embargo, no todos descansan en esas fechas. Aunque el viernes 30 no hay clases, es una jornada de trabajo para docentes y directivos, y el puente aplica solo a la educación básica.

Los alumnos de educación básica gozarán de un megapuente de cuatro días en octubre-noviembre. Shutterstock

¿Por qué no hay clases el viernes 30 de octubre?

El viernes 30 está marcado como la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Ese día, docentes y directivos trabajan en planeación y funcionamiento de los planteles, sin alumnos en las aulas. El ciclo 2026-2027 contempla ocho sesiones ordinarias de este tipo en el último viernes de cada mes.

El puente de octubre se compone así:

Viernes 30 de octubre: sesión del CTE.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: descanso de fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes, vinculada al suspensión de labores docentes, vinculada al Día de Muertos

El puente aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Son los niveles que siguen el calendario de 185 días efectivos de clase emitido por la SEP.

¿Quiénes deberán trabajar?

Docentes y directivos trabajan el viernes 30 por la sesión del CTE, aunque no haya alumnos en las aulas.

Los niveles de bachillerato y universidad no están contemplados en el calendario de la SEP y mantienen calendarios propios, definidos por cada institución, por lo que los días de descanso pueden variar. Empleados del sector privado mantienen sus actividades laborales con normalidad durante los días de CTE.

Para el sector privado, el lunes 2 de noviembre no es día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, aunque algunos centros laborales suelen otorgarlo de forma interna.

¿Cuándo es el siguiente descanso?

Tras el regreso a clases del martes 3 de noviembre, el calendario marca un nuevo periodo de descanso desde el viernes 13 de noviembre, jornada administrativa para el registro de calificaciones. A ese día se suman el fin de semana y el lunes 16 de noviembre, suspensión de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana.