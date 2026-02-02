Claudia Sheinbaum formalizó una de las reformas más relevantes al sistema de pensiones mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se aprobó una nueva edad de jubilación, que contempla una reducción significativa para el acceso al apoyo económico.

De acuerdo con el decreto, las mujeres podrán jubilarse a partir de los 53 años y los hombres desde los 55 años, una vez que el esquema de reducción alcance su etapa final. Con ello, se espera que millones de mexicanos se vean beneficiados con la inscripción temprana al sistema de retiro.

Claudia Sheinbaum confirmó la reducción de edad de jubilación en México Hazel Cárdenas / Presidencia

Conoce los detalles que comunicó la presidenta de México y sácale provecho a las nuevas disposiciones a nivel nacional. Ten en cuenta los requisitos para jubilarse hoy.

¿Quiénes se pueden jubilar antes de tiempo?

Sheinbaum precisó que este beneficio aplica exclusivamente a los trabajadores estatales que coticen en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo el régimen del Décimo Transitorio. Solo este grupo de empleados podrá acceder a la reducción en la edad de retiro.

La medida no se implementó de forma inmediata, sino que se hará de manera gradual, mediante un ajuste progresivo que culminará en las edades de 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Un requisito indispensable es cumplir con los años de cotización al ISSSTE:

30 años en el caso de los hombres 28 años para las mujeres

Una vez alcanzado este requisito y congelada la edad de jubilación, se podrá iniciar el trámite de retiro, siempre que se cumplan los demás lineamientos establecidos por el Instituto.

¿Qué es el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE?

Está dirigido a los trabajadores que cotizaban antes de 2007 y que decidieron mantenerse en este esquema de reparto. Los requisitos para acceder a una pensión dependen del tipo de prestación solicitada y se basan principalmente en la edad del trabajador y los años de servicio acumulados.

En el caso de la pensión por jubilación, se exige cumplir con un número mínimo de años de cotización así como con la edad que se incrementa de forma gradual, conforme al calendario establecido .

Calendario de reducción de la edad de retiro

La disminución de la edad de jubilación se aplicará de la siguiente manera:

2026: mujeres a los 56 años y hombres a los 58

2027: mujeres a los 56 años y hombres a los 58

2028: mujeres a los 55 años y hombres a los 57

2029: mujeres a los 55 años y hombres a los 57

2030: mujeres a los 55 años y hombres a los 57

2031: mujeres a los 54 años y hombres a los 56

2032: mujeres a los 54 años y hombres a los 56

2033: mujeres a los 54 años y hombres a los 56

2034 en adelante: mujeres a los 53 años y hombres a los 55

Con este esquema, a partir de 2025 inició la etapa de congelamiento, fijando los 56 años como la edad mínima de jubilación y evitando que el requisito de edad siguiera incrementándose, como lo establecía la legislación anterior.

El nuevo decreto mantiene congelada la edad en una primera fase y posteriormente la reduce de manera paulatina hasta alcanzar las nuevas edades definitivas para los trabajadores al servicio del Estado.