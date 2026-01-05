A partir de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementará una disminución en la edad de jubilación para los hombres afiliados bajo el régimen del Décimo Transitorio. La medida fue formalizada en el Diario Oficial de la Federación y permitirá que miles de trabajadores puedan acceder a su retiro a una edad más temprana.

El decreto contempla un cambio en la edad mínima requerida para obtener la asistencia por jubilación, como parte de una serie de ajustes graduales orientados a actualizar el sistema de pensiones del ISSSTE. El objetivo es mantener un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad financiera del instituto.

La jubilación ISSSTE cambiará la edad mínima de jubilación en México

Conoce los detalles de la reforma de pensiones y sácale provecho a las nuevas disposiciones vigentes a nivel nacional. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el dinero.

¿Qué cambios habrá en la jubilación ISSSTE?

Desde 2026, el principal cambio se presenta en el caso de los hombres, cuya edad mínima de jubilación pasará de 59 a 58 años. En el caso de las mujeres, el requisito de edad se mantiene sin cambios en 56 años, el mismo que estuvo vigente durante 2025. Este beneficio está sujeto al cumplimiento de determinados años de cotización.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión ISSSTE?

Para acceder a la jubilación bajo este esquema en 2026, los hombres deberán haber cumplido 58 años de edad y acreditar al menos 30 años de cotización al ISSSTE.

Las mujeres, por su parte, deberán tener 56 años cumplidos y un mínimo de 28 años de aportaciones. Este ajuste resulta especialmente favorable para quienes iniciaron su vida laboral a edad temprana y lograron acumular los periodos de cotización exigidos.

Esto demuestra que la reducción en la edad de jubilación no aplica para todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. El decreto establece que el beneficio es exclusivo para quienes optaron por permanecer en el régimen del Artículo Décimo Transitorio tras la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007.