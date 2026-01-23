La reforma implementada por el gobierno mexicano representa un cambio significativo en el régimen de pensiones para los trabajadores del Estado, permitiendo que las mujeres se jubilen desde los 56 años y los hombres a partir de los 58 años.

Esta reducción de la edad de retiro tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, adaptándose a las exigencias sociales y económicas de un sistema de pensiones que enfrenta presiones debido al envejecimiento de la población.

La medida se implementará de manera gradual, considerando ajustes progresivos hacia edades aún menores en los próximos años y se aplicará principalmente a quienes cotizan bajo el ISSSTE y el artículo décimo transitorio.

El Gobierno cambió la edad de retiro para jubilarse en México

Con esta reforma, los trabajadores podrán planificar su retiro con mayor certeza, mientras el Estado busca equilibrar la sostenibilidad financiera y el bienestar social.

Oficial: Descubre la nueva edad de jubilación a nivel nacional

El decreto establece que la edad mínima se disminuirá de manera progresiva: en esta fase inicial se establece en 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres, con el objetivo de alcanzar 53 y 55 años respectivamente hacia el año 2034.

El beneficio es aplicable exclusivamente a los servidores públicos federales que se encuentren adscritos al régimen del ISSSTE, conforme al artículo décimo transitorio. Para poder acceder al retiro anticipado, las mujeres deberán haber cotizado 28 años y los hombres 30 años.

Impacto de la disminución de la edad de jubilación

La reducción de la edad de retiro permitirá a miles de trabajadores del Estado acceder a su pensión antes de lo previsto, ofreciendo más años de descanso activo y alivio económico. De esta manera, beneficiará especialmente a quienes tienen trayectorias laborales prolongadas y aportaciones consistentes al sistema de seguridad social.

La medida también facilita la planificación financiera y personal de los trabajadores, aunque expertos alertan sobre posibles efectos en la sostenibilidad del fondo de pensiones. Además, al permitir que las mujeres se jubilen antes que los hombres, la reforma busca equilibrar la equidad de género en el retiro y modernizar el sistema de pensiones del país.

Además, la medida podría incentivar la movilidad laboral dentro del sector público, ya que los trabajadores que se jubilen antes dejarán vacantes que otros podrán ocupar.