Si naciste entre 1960 y 1970, es importante que prestes atención al sistema jubilatorio, ya que quienes se encuentran en edad de retiro deberán cumplir determinados requisitos para poder solicitar la pensión y acceder al 100% de la base reguladora.

De acuerdo con el sistema de pensiones vigente, a partir de 2027 las personas nacidas en 1960 deberán jubilarse a los 67 años, salvo que opten por retrasar su retiro. Para percibir la pensión completa será indispensable haber cotizado al menos 38 años y seis meses.

Es importante tener en cuenta que, bajo este nuevo esquema de cálculo, quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización no podrán cobrar el total de la pensión hasta cumplir los 67 años de edad.

¿Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cómo funciona?

Según el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), alcanzar el total de la base reguladora no asegura automáticamente el cobro máximo de la pensión, ya que esta herramienta busca equilibrar el sistema ante el retiro masivo de esta generación.

El MEI es una cotización adicional en España, vigente desde 2023 hasta 2050, cuyo objetivo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2026, esta aportación representa un incremento del 0,9 % sobre la base de contingencias comunes, distribuido entre la empresa (0,75 %) y el trabajador (0,15 %).

Quienes decidan retirarse antes de la edad legal establecida por el Gobierno enfrentarán penalizaciones directas sobre la cuantía final de la pensión, y no sobre la base reguladora.

Tipos de jubilación vigentes en España

El sistema público de pensiones en España se divide en dos grandes categorías: pensiones contributivas y no contributivas.

Pensiones contributivas (requieren cotización previa)

Jubilación: ordinaria, anticipada, parcial, flexible y activa. Incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Por fallecimiento: viudedad, orfandad y a favor de familiares. Otras prestaciones: nacimiento y cuidado del menor (maternidad y paternidad).

Pensiones no contributivas (por situación de necesidad)

Jubilación: destinada a personas mayores de 65 años sin recursos suficientes ni cotizaciones mínimas. Invalidez: dirigida a personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad igual o superior al 65 % y sin recursos económicos.