Se confirmó que una de las cartas más efectivas en la estrategia de imagen de Claudia Sheinbaum fue el respaldo indirecto de los mercados internacionales a la economía mexicana. La reciente ratificación de la calificación crediticia por parte de DBRS Morningstar en “BBB” con perspectiva estable se ha convertido en un elemento clave para fortalecer la percepción de estabilidad durante su administración. Este movimiento no es menor, que que el reconocimiento de una agencia calificadora internacional funciona como un aval técnico que trasciende el discurso político. En un contexto de incertidumbre global, el hecho de que México mantenga el grado de inversión envía una señal clara de confianza hacia inversionistas y ciudadanos, algo que termina impactando directamente en la imagen pública del gobierno. La “carta oculta” no fue un anuncio político tradicional, sino el resultado de una estrategia económica sostenida que ahora rinde frutos visibles. La propia Secretaría de Hacienda destacó que “la calificadora reafirmó la nota de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y local de México en ‘BBB’, dentro del grado de inversión”, lo que refuerza la narrativa de disciplina fiscal y estabilidad. La ratificación no solo mantiene a México dentro del grupo de economías confiables, sino que también respalda decisiones clave del gobierno. Según el comunicado, “la perspectiva estable refleja el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y la resiliencia de la economía”, un mensaje que impacta directamente en la credibilidad institucional. Además, este tipo de evaluaciones funcionan como indicadores independientes que validan la gestión económica. DBRS destacó “la credibilidad del marco de política macroeconómica del país”, lo que incluye factores como el tipo de cambio flexible y la regulación bancaria, elementos que no dependen de narrativa política sino de resultados concretos. El informe subraya varios pilares que explican esta decisión. Entre ellos, la solidez de las cuentas externas, la diversificación económica y la capacidad del país para enfrentar tensiones globales. Todo esto ha permitido que México mantenga estabilidad incluso en un entorno internacional complejo. Otro punto relevante es la política fiscal. La agencia reconoció “los avances logrados en 2025 pese a un contexto externo complejo” y anticipa que la consolidación continuará en los próximos años. Esto incluye medidas como el combate a la evasión fiscal y el fortalecimiento de ingresos públicos. La ratificación tiene efectos concretos más allá de la percepción. Permite que el país continúe accediendo a financiamiento en condiciones favorables, algo fundamental para sostener proyectos y crecimiento. Hacienda subrayó que esta decisión “permitirá a México continuar accediendo en condiciones favorables a los mercados financieros”. Asimismo, el panorama hacia adelante luce relativamente positivo. DBRS anticipa una “aceleración de la actividad económica en 2026”, impulsada por exportaciones y un entorno monetario menos restrictivo. Este escenario también se ve favorecido por oportunidades como la relocalización de empresas, donde México tiene ventajas estratégicas. En conjunto, estos elementos convierten la ratificación en mucho más que un dato técnico: es una pieza clave que el gobierno ha sabido capitalizar para fortalecer su narrativa de estabilidad y manejo responsable de la economía.