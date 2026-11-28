Fallo de la Suprema Corte sobre el Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las personas trabajadoras del estado con impacto en los trabajadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló aumentar de 30 a 35 años el tiempo de cotización necesario para que las personas trabajadoras del estado de Nayarit puedan obtener el 100% de su pensión por vejez. El cambio forma parte de la nueva Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y los Trabajadores del Estado de Nayarit.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 99/2023 y su acumulada 100/2023, los ministros de la Suprema Corte determinaron que el incremento no viola el principio de progresividad de los derechos sociales. Consideró que la modificación está justificada por la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones y la continuidad del derecho a la seguridad social.

"El Máximo Tribunal invalidó la porción normativa que excluía automáticamente del régimen de riesgos de trabajo las enfermedades consideradas crónico-degenerativas o congénitas", SCJN. Fuente: Suprema Corte

Sin embargo, la resolución establece que el nuevo régimen no afecta los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados, pensionados o habían reunido los requisitos para retirarse conforme al sistema anterior. Además, las personas trabajadoras que siguen en activo podrán permanecer en el régimen previo o incorporarse al nuevo, con reconocimiento de sus años de servicio y cotizaciones acumuladas.

SCJN avala aumentar a 35 años la cotización para obtener el 100% de la pensión en Nayarit

La Suprema Corte explicó que el aumento de cinco años de cotización busca evitar problemas financieros que pongan en riesgo el pago de las pensiones. En su resolución, sostuvo que la sostenibilidad del sistema también está relacionada con la protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras.

El comunicado de la SCJN señala que “el riesgo de colapso financiero del sistema constituye, por sí mismo, un problema de derechos humanos que puede justificar medidas como el incremento de los años de cotización o de la edad de retiro”. Por esta razón, el Pleno consideró constitucional el cambio de 30 a 35 años para alcanzar el 100% de la pensión por vejez.

La nueva ley sustituyó el anterior sistema de pensiones por un esquema de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales administradas por un fondo estatal. La Suprema Corte también validó que el Congreso de Nayarit tenía facultades para legislar en materia de seguridad social para las personas trabajadoras al servicio del Estado.

No obstante, invalidó las disposiciones que extendían ese régimen a personas trabajadoras del sector privado e independientes, al considerar que el Congreso local excedió sus atribuciones en ese punto.

El Congreso de Nayarit deberá realizar las adecuaciones correspondientes a más tardar en diciembre de 2026. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Jubilados y pensionados de Nayarit conservarán sus derechos adquiridos

La resolución establece que las personas que ya reciben una pensión o jubilación no perderán sus derechos por la entrada en vigor del nuevo sistema. La misma protección aplica para quienes ya habían cumplido los requisitos necesarios para pensionarse conforme al régimen anterior.

En cuanto a las personas trabajadoras que todavía están en activo, la SCJN determinó que podrán elegir entre permanecer en el sistema previo o incorporarse al nuevo Fondo de Ahorro para el Retiro Digno. En ambos casos, se reconocerán los años de servicio y las cotizaciones que hayan acumulado.