El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar el embargo de depósitos bancarios cuando existe un crédito fiscal exigible y comunicar la declaratoria mediante el Buzón Tributario.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar el embargo de depósitos bancarios cuando existe un crédito fiscal exigible y comunicar la declaratoria mediante el Buzón Tributario. La notificación tiene efectos legales aunque el contribuyente no abra el documento dentro del plazo previsto.

El SAT explica en su portal que puede ordenar a los bancos inmovilizar depósitos hasta por el adeudo actualizado y sus accesorios, y el Código Fiscal respalda el mecanismo en su artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), vigente desde noviembre de 2021. Esa norma permite embargar bienes y depósitos para cobrar un crédito fiscal exigible por Buzón Tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede embargar el SAT

La primera condición es que exista un crédito fiscal exigible, es decir, una deuda determinada que la autoridad pueda cobrar. Antes del embargo, debe emitir una declaratoria que detalle los bienes y comunicarla por Buzón, estrados o edictos.

El embargo puede alcanzar depósitos en pesos o moneda extranjera en entidades financieras, además de acciones, bonos, valores, créditos de fácil cobro, inmuebles y bienes intangibles. En los depósitos, el límite es el crédito fiscal actualizado más sus accesorios.

El SAT explica en su portal que puede ordenar a los bancos inmovilizar depósitos hasta por el adeudo actualizado y sus accesorios, y el Código Fiscal respalda el mecanismo en su artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), vigente desde noviembre de 2021, Shutterstock

La notificación cuenta aunque no abras el Buzón

Si el contribuyente tiene habilitado el Buzón, el SAT deposita allí la notificación y envía un aviso a los medios de contacto registrados. Desde el día siguiente al aviso hay tres días para abrirla; si no se abre, se considera realizada al cuarto día.

Ignorar el aviso no impide que la notificación produzca efectos: por regla general, los surte el día hábil siguiente a aquel en que se considera realizada.

Quien no tiene Buzón tampoco queda fuera. Si no lo habilita o registra medios de contacto erróneos, el artículo 17-K del CFF entiende que se opone a la notificación y la autoridad puede recurrir a los estrados. Además, desde el 1 de enero de 2027 esa omisión puede costar una multa de entre 3,850 y 11,540 pesos, según el artículo 86-D; durante 2026 está diferida.

Qué resolvió el tribunal

El 9 de octubre de 2026 se publicaron dos tesis aisladas del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Concluyen que el artículo 151 Bis no vulnera la seguridad jurídica ni el derecho de audiencia previa.

El tribunal no creó una facultad nueva para el SAT: analizó una norma vigente desde 2021. Además, tener una cuenta bancaria no basta para que haya embargo; hace falta un crédito fiscal exigible.