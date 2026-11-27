Utilizar las luces auxiliares de niebla cuando no existen condiciones que limiten la visibilidad puede representar una multa de hasta $1,173.10.

En esta noticia ¿Cuánto pueden pagar los conductores por usar las luces de niebla sin necesidad?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una restricción específica para el uso de las luces auxiliares de niebla. La norma prohíbe utilizar las luces de niebla delanteras o traseras durante el día o cuando no existan condiciones adversas que limiten la visibilidad.

La disposición se encuentra en el artículo 38, fracción II, inciso j), que establece distintas obligaciones para los conductores de vehículos motorizados. El reglamento fue publicado originalmente el 17 de agosto de 2015 y posteriormente tuvo distintas reformas. La modificación publicada el 30 de junio de 2026 no modificó este inciso.

¿Cuánto pueden pagar los conductores por usar las luces de niebla sin necesidad?

El Reglamento de Tránsito establece que las infracciones previstas en los incisos a), b), f), g) y j) del artículo 38, fracción II, se sancionan con una multa de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de un punto de penalización en la licencia para conducir.

La UMA diaria vigente desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

5 UMA: $586.55.

7 UMA: $821.17.

10 UMA: $1,173.10.

De esta manera, utilizar las luces auxiliares de niebla cuando no existen condiciones que limiten la visibilidad puede representar una multa de hasta $1,173.10, además de un punto de penalización en la licencia.

El reglamento fue publicado originalmente el 17 de agosto de 2015 y posteriormente tuvo distintas reformas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo deben encenderse las luces del vehículo?

El artículo 37, fracción II, inciso d) establece que los conductores de vehículos motorizados deben encender las luces cuando disminuya sensiblemente la visibilidad por factores ambientales y deben evitar deslumbrar a quienes circulan en sentido contrario.

Esta disposición se refiere a las luces del vehículo en general, por lo que no debe confundirse con la regla específica del artículo 38 sobre las luces auxiliares de niebla.

Para estas últimas, el artículo 38 establece que su utilización está prohibida durante el día o cuando no existan condiciones adversas que limiten la visibilidad. La multa prevista para esta conducta puede alcanzar las 10 UMA, equivalentes a $1,173.10 en 2026, junto con un punto de penalización en la licencia.