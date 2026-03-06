El Buró de Crédito, la empresa privada encargada de recopilar información crediticia, dejará de tener mayoría de capital mexicano. Esto se debe a que la empresa estadounidense TransUnion elevó su participación total cerca del 94%, lo que consolida su control sobre la base de datos más grande de México. De acuerdo con el comunicado de la compañía, la transacción se realizó mediante un pago en efectivo de aproximadamente 11,400 millones de pesos. Tras la compra, TransUnion continuará operando bajo la marca Buró de Crédito y fortalecerá su presencia en América Latina. Conoce el impacto que tendrá la compra sobre los derechohabientes y evita problemas de dinero. Ten en cuenta además los detalles detrás de esta decisión. Los bancos BBVA, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank concretaron la venta total de sus participaciones en TransUnion México, correspondiente al segmento de clientes particulares del Buró de Crédito. Las instituciones financieras precisaron que la operación no incluye sus participaciones en Dun & Bradstreet, que continúa enfocada en el análisis crediticio del sector empresarial, es decir, personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Tras el cierre de la transacción, TransUnion señaló que la adquisición refuerza su liderazgo regional y la posiciona como la Sociedad de Información Crediticia más importante de América Latina de habla hispana. También confirmó que el servicio continuará operando bajo el nombre de Buró de Crédito, una marca con casi tres décadas de presencia en el mercado mexicano. La agencia Reuters ya había informado en enero que la operación, anunciada originalmente en 2025, contemplaba elevar la participación de TransUnion del 26% al 94%, dejando fuera el negocio comercial que se mantiene de manera conjunta con Dun & Bradstreet. En ese momento, la compañía adelantó que la compra se financiaría mediante deuda y recursos propios, sujetos a autorizaciones regulatorias. “Nuestra expansión en México confirma nuestro compromiso de impulsar la confianza en el comercio global”, señaló Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion. El directivo afirmó que las agencias de información crediticia son clave para fomentar la inclusión financiera y que la empresa busca contribuir a los objetivos de digitalización del sistema financiero en el país. Por su parte, Carlos Valencia explicó que la compañía identifica oportunidades para introducir: El Buró de Crédito es una empresa privada conocida como Sociedad de Información Crediticia, encargada de recopilar y administrar los registros de préstamos y financiamientos de los usuarios. A diferencia de la creencia común, no se trata de una “lista negra” donde solo se registran adeudos o incumplimientos. En realidad, funciona como un historial financiero completo que refleja cómo una persona o empresa ha manejado sus créditos a lo largo del tiempo. Entre las tareas más importantes que realiza se encuentran: Es importante aclarar que el Buró de Crédito no decide si se aprueba o se rechaza un préstamo. Su función se limita a proporcionar la información del historial crediticio, mientras que las instituciones financieras toman la decisión final con base en sus propias políticas de evaluación de riesgo.