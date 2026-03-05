Con la llegada de marzo, muchas personas comienzan a revisar su situación financiera y a preguntarse qué adeudos podrían desaparecer del historial en el Buró de Crédito. Hay una oportunidad única para aprovechar y mejorar el comportamiento financiero frente al organismo. El 2026 representa una oportunidad para regularizar los compromisos financieros y mejorar el historial crediticio. Una de las formas en que esto puede suceder es mediante la eliminación automática de ciertos registros negativos en el Buró de Crédito, siempre que cumplan con los plazos establecidos por la ley. Abril será un mes clave para quitar los adeudos, dependiendo del monto y el tiempo que haya transcurrido desde su registro. Los registros negativos pueden borrarse automáticamente del historial crediticio cuando cumplen ciertos plazos medidos en Unidades de Inversión (UDIS). En abril de 2026 podrían eliminarse aquellos adeudos que cumplan con las siguientes condiciones: Es importante destacar que no es posible “salir” del Buró de Crédito, ya que esta sociedad de información crediticia registra el comportamiento de pago de las personas, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, sí es posible mejorar el historial crediticio mediante algunas acciones: También existe la opción de recurrir a mecanismos como la quita, que permite liquidar una deuda pagando solo una parte del monto total. Sin embargo, esta alternativa tiene consecuencias en el historial crediticio, ya que queda registrada con la clave 97, conocida como “quebranto”, lo que puede reducir la puntuación crediticia y dificultar la obtención de nuevos financiamientos en el futuro.