Muchos contribuyentes creen que el embargo de una cuenta bancaria o de una propiedad solamente puede producirse después de una demanda judicial o una orden emitida por un juez. Sin embargo, en materia tributaria federal existe un procedimiento mucho más rápido que puede poner en marcha acciones de cobro forzoso sin necesidad de pasar por un tribunal.

Todo comienza con una notificación conocida como Aviso Final de Intención de Embargo (Final Notice of Intent to Levy), uno de los documentos más importantes que puede enviar el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a una persona con deudas fiscales pendientes.

El aviso final de IRS que absolutamente nadie debe ignorar

El Aviso Final de Intención de Embargo es la última advertencia formal que el IRS envía antes de iniciar medidas de cobro sobre los bienes del contribuyente. En el documento, la agencia informa:

El monto de la deuda tributaria pendiente

Los intereses y multas acumuladas

La intención de embargar bienes si no se regulariza la situación

Los derechos que conserva el contribuyente

Recibir esta carta significa que el caso ya se encuentra en una etapa avanzada de cobro.

El Aviso Final de Intención de Embargo es una de las notificaciones más importantes que puede enviar el IRS. Fuente: El Cronista.

IRS activa embargos automáticos e inmediatos sobre todos los que no respondieron a tiempo

Tras recibir el Aviso Final de Intención de Embargo, el contribuyente generalmente dispone de 30 días para:

Pagar la deuda

Solicitar una audiencia administrativa

Negociar un plan de pagos

Presentar objeciones legales

Si no realiza ninguna acción dentro de ese plazo, el IRS puede avanzar con medidas de cobro forzoso.

¿IRS tiene la autoridad legal para avanzar con embargos sin una demanda judicial?

Una de las características más llamativas del sistema tributario estadounidense es que el IRS posee amplias facultades administrativas para cobrar impuestos. Por ello, en la mayoría de los casos: