El Buró de Crédito, la base de datos que concentra el historial financiero de millones de mexicanos, está a punto de pasar casi completamente a manos extranjeras. La empresa estadounidense TransUnion incrementó su participación hasta cerca del 94%, consolidando así el control mayoritario de esta plataforma que registra créditos y pagos en México. Esto significa que la información financiera de los usuarios estará administrada casi en su totalidad por una compañía con sede en Estados Unidos. En los últimos días se dio a conocer que TransUnion adquirió un 68% adicional de TransUnión de México, la parte de la empresa que maneja el historial crediticio de personas físicas. Antes de esta compra, la firma estadounidense tenía solo un 26%, por lo que ahora pasa de ser un accionista minoritario a tener el control casi total del Buró de Crédito. El monto de la transacción fue superior a 11,000 millones de pesos (aproximadamente 662 millones de dólares) y se pagó con una combinación de dinero en efectivo y financiamiento vía deuda. A pesar de este cambio de propiedad, la empresa seguirá operando bajo el nombre Buró de Crédito, una marca reconocida en México desde hace casi 30 años. Antes de la compra, varios bancos de México y del extranjero tenían participación accionaria en el Buró de Crédito, entre ellos BBVA, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank. Estos bancos vendieron gran parte de sus acciones, permitiendo que TransUnion se convirtiera en el accionista mayoritario. Es importante destacar que el negocio dedicado a la información de empresas, operado en conjunto con Dun & Bradstreet, no formó parte de esta venta. El cambio de control afecta únicamente el historial crediticio de los consumidores individuales. El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia que registra los préstamos, tarjetas, créditos automotrices, hipotecas y cualquier financiamiento que una persona haya solicitado. También documenta cómo se realizaron los pagos, si fueron puntuales o con retraso. A partir de este historial, se genera un puntaje crediticio, que los bancos, comercios y compañías de servicios utilizan para decidir si aprueban o rechazan un crédito. Estar en el Buró no significa estar en una lista negra. Todas las personas que tuvieron algún crédito formal aparecen en la base de datos. Lo que importa es el comportamiento de pago. En la práctica diaria, los usuarios no notarán cambios inmediatos: el Buró de Crédito seguirá operando con el mismo nombre y bajo la regulación del país. Sin embargo, el cambio de propiedad es significativo. La empresa que decide cómo se administra la información financiera de millones de mexicanos ahora tiene sede en Estados Unidos y presencia en más de 30 países. TransUnion señaló que planea implementar nuevas tecnologías, como análisis de datos alternativos, herramientas de prevención de fraude y mejorar la interacción digital con los consumidores. Aunque estas mejoras pueden traer beneficios, la adquisición marca un hito histórico: por primera vez, el principal registro crediticio de México deja de estar mayoritariamente en manos nacionales.