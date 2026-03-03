Una disposición legal que lleva años vigente pero que pocos conocen cobra relevancia este año: el Buró de Crédito eliminará de forma automática los registros negativos de miles de mexicanos que acumularon incumplimientos en distintos rangos de deuda. No es una amnistía, no es una política pública nueva ni un anuncio presidencial. Es la aplicación de plazos que ya estaban escritos en la ley y que este año vencen para un número significativo de deudores en todo el país. Antes de entender qué deudas se van a borrar, hay que conocer la vara con la que se miden. Las Unidades de Inversión (UDIS) son una unidad de cuenta que el Gobierno de México creó en los noventa como respuesta a las crisis económicas que sacudieron el país. Su valor no es fijo: sube o baja de acuerdo con la inflación, lo que las convierte en un termómetro del poder adquisitivo. No son dinero como tal, sino una referencia que se usa para calcular el tamaño de ciertas deudas y productos financieros como los créditos hipotecarios. Gracias a este sistema, el Buró de Crédito puede clasificar los adeudos por su magnitud real y asignarles tiempos distintos de permanencia en el historial crediticio. En pocas palabras: cuanto menor es la deuda medida en UDIS, más rápido desaparece del expediente. La ley es clara y no deja mucho a la interpretación. Los registros negativos no son eternos, y el tiempo que tardan en desaparecer depende directamente del monto adeudado: Que un adeudo deje de figurar en el Buró de Crédito no quiere decir que la deuda se extinga legalmente. El acreedor, ya sea un banco, una financiera o una tienda departamental, conserva el derecho de reclamar ese dinero por otras vías, incluyendo procesos judiciales. Lo que sí cambia es que ese registro negativo ya no afectará tu historial crediticio ni aparecerá cuando una institución financiera te evalúe para otorgarte un crédito futuro. Es una diferencia importante: tu reputación ante el sistema de crédito mejora, pero la obligación legal de pagar puede seguir vigente dependiendo de los tiempos de prescripción que marca el Código Civil en cada estado. No hay que esperar a que el tiempo pase solo. La Condusef ofrece la posibilidad de consultar el Reporte de Crédito Especial de forma gratuita una vez por año, y ese documento es la hoja de ruta que cualquier persona debería revisar antes de tomar decisiones financieras importantes. Con ese reporte en mano es posible identificar cuáles de tus deudas están cerca de cumplir su plazo de eliminación, detectar errores en el historial crediticio que podrían estar perjudicándote sin razón, y trazar un plan realista para reconstruir tu perfil.