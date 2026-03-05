El pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que en los próximos días varios estados de México enfrentarán temperaturas superiores a los 40 grados durante el fin de semana. Según el informe oficial, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada sobre el noroeste y norte del país, combinada con bajos niveles de humedad, mantendrá un ambiente extremadamente caluroso en dichas regiones. En el resto del territorio nacional se prevé un ambiente cálido a caluroso durante las tardes. Conoce los detalles de la alerta del SMN y evita problemas de salud ante las altas temperaturas. Ten en cuenta además las recomendaciones del organismo. El reporte del SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que desde este jueves comenzará una ola de calor que afectará principalmente a las siguientes zonas: Además, una línea seca asociada a la cercanía de un frente frío provocará rachas de viento fuertes en el norte y noreste del país. Se espera que dicho fenómeno se desplace hacia el sureste de Estados Unidos durante la madrugada del viernes, por lo que dejará de influir en el territorio mexicano. Los estados donde el termómetro podría alcanzar entre 40 y 45 °C son: Para el sábado, las entidades que continuarán registrando máximas de 40 a 45 °C son: Para el domingo, se prevé que las altas temperaturas se mantengan en: En síntesis, la presencia de la circulación anticiclónica favorecerá condiciones estables y temperaturas muy elevadas en el noroeste y norte de México, mientras que en gran parte del territorio continuará un ambiente cálido a caluroso durante las tardes.