Muchos contribuyentes creen que el Gobierno siempre debe enviar múltiples advertencias antes de congelar una cuenta bancaria o embargar bienes. Sin embargo, existe un mecanismo excepcional dentro de la legislación tributaria estadounidense que permite actuar de manera inmediata cuando las autoridades consideran que la deuda corre peligro de no poder cobrarse.

Se trata del Jeopardy Levy, conocido como “Cobro en Peligro” o “Embargo por Riesgo de Cobro”, una herramienta de emergencia utilizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para congelar activos y embargar bienes sin previo aviso.

La herramienta más poderosa de IRS para embargar sin aviso previo ni orden judicial

El Embargo por Riesgo de Cobro es una medida extraordinaria reservada para situaciones en las que el IRS considera que esperar el procedimiento normal de cobro podría impedir la recuperación de la deuda. La agencia puede recurrir a esta herramienta cuando sospecha que el contribuyente:

Está ocultando activos

Está transfiriendo propiedades a terceros

Planea salir de Estados Unidos

Está retirando fondos de sus cuentas para evitar futuros embargos

Está realizando operaciones que ponen en riesgo la recaudación

En estos casos, las autoridades pueden actuar de manera inmediata para proteger el cobro de los impuestos adeudados.

El Embargo por Riesgo de Cobro es la herramienta más poderosa de IRS para recuperar impuestos impagos. Fuente: El Cronista.

¿Es legal embargar sin aviso previo ni orden judicial?

Sí. Aunque puede parecer una medida extrema, el Embargo por Riesgo de Cobro está contemplado por la legislación tributaria federal. A diferencia de los procedimientos habituales de cobro, esta herramienta permite al IRS:

Actuar sin enviar previamente un Aviso Final de Intención de Embargo

Congelar activos de forma inmediata

Proceder sin necesidad de obtener una orden judicial previa

La justificación es que existe un riesgo real de que el dinero o los bienes desaparezcan antes de que la deuda pueda ser cobrada.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes de inmediato

A través de este mecanismo, el IRS puede congelar o embargar distintos tipos de activos, entre ellos: