Si tienes deudas pendientes en el Buró de Crédito marzo podría ser tu mes de suerte. Miles de mexicanos verán cómo sus adeudos se borran automáticamente del historial crediticio si cumplen con ciertos requisitos de antigüedad y monto. Esto se debe a que, dependiendo de cuánto debas y hace cuánto tiempo, tus registros negativos pueden desaparecer sin que tengas que hacer absolutamente nada. A continuación, te explicamos qué deudas se eliminarán el próximo mes y todo lo que debes saber sobre eso. El Buró de Crédito no guarda tus deudas para siempre. Existe un sistema de eliminación automática que funciona como un temporizador: cuando se cumple el plazo, tu adeudo se borra solo. Todo depende de cuánto dinero debas, medido en Unidades de Inversión (UDIS). Si tus deudas caen en estas categorías y cumplen el tiempo requerido este marzo, automáticamente saldrán de tu expediente. Si quieres aprovechar que marzo borrará algunas deudas y además mejorar tu situación general, necesitas un plan de acción. A continuación, te compartimos una estrategia que los expertos consideran que realmente funciona: 1. Ataca primero las deudas más antiguas, no las más grandes Error común: intentar pagar la deuda mayor primero. Mejor opción: liquida las que tienen más tiempo vencidas. ¿Por qué? Porque el Buró de Crédito castiga más duramente los atrasos prolongados. Una deuda de 500 con 2 años de atraso daña más tu score que una de 5,000 con 3 meses. 2. Negocia como si fueras empresario (porque las instituciones financieras quieren recuperar algo) Llama a tu banco y di estas palabras mágicas: “Quiero liquidar mi deuda, ¿tienen algún programa de descuento o convenio?”. Te sorprenderás. Muchas instituciones financieras prefieren recibir el 60% de una deuda hoy que perseguir el 100% durante años. Algunos ofrecen hasta 50% de descuento por pago inmediato. 3. Los pagos mínimos son una trampa diseñada para mantenerte endeudado Si solo pagas el mínimo de tu tarjeta de crédito, el 80% se va a intereses y solo el 20% al capital. Una deuda de 10,000 pesos pagando mínimos puede convertirse en 30,000 pesos y tardar hasta 15 años en liquidarse. Siempre paga el doble o triple del mínimo, aunque tengas que ajustar gastos en otras áreas. 4. Construye un historial positivo desde hoy (cada pago a tiempo cuenta) Mientras limpias el pasado, construye un buen futuro. Cada pago puntual de tu celular, tu crédito departamental o tus servicios suma puntos. No necesitas grandes movimientos; la consistencia es lo que importa. 12 meses de pagos puntuales pueden subir tu score significativamente. 5. Revisa tu reporte y corrige errores (29 días para que te respondan) Entra a la página del Buró de Crédito y descarga tu reporte gratis (tienes derecho a uno por año sin costo). Búscalo con lupa: créditos que no reconoces, montos incorrectos, pagos que hiciste, pero aparecen como pendientes. Si encuentras errores, levanta una aclaración. Por ley, deben investigar y responderte en máximo 29 días hábiles. La idea suena irresistible: debes 50,000 pesos y el banco te dice paga 25,000 pesos hoy y cancelamos todo”. Parece una gran oportunidad para salir del problema rápido. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que aceptar una quita puede dejar una marca negativa en tu historial crediticio que te acompañe durante años. Cuando aceptas una quita, el Buró de Crédito registra tu cuenta con la clave 97, que significa que la deuda no se pagó completa. A esto se le conoce como “quebranto”. En pocas palabras, indica que el banco recuperó solo una parte del dinero que te prestó. Aunque legalmente liquidas la deuda, para las instituciones financieras queda el antecedente de que no cumpliste con el pago total. Po eso, antes de tomar la decisión, es importante considerar los efectos a mediano y largo plazo: La quita puede ser una opción válida en situaciones extremas, por ejemplo: En estos casos, es preferible cerrar la deuda con descuento que dejar que crezca indefinidamente con intereses y cargos adicionales. Una opción más conveniente, si todavía tienes capacidad de pago, es solicitar un plan de pagos reestructurado o extendido. Muchos bancos permiten pagar el total de la deuda en más tiempo, a veces con reducción de intereses. Puede tardar más, pero la ventaja es clara: