El Gobierno le otorgará una pensión mensual a todos los mayores de 65 aunque nunca hayan cotizado (foto: archivo).

En esta noticia Cuáles serán los programas que tendrán aumento en 2026

El inicio de 2026 marcará un reajuste significativo no solo en el salario mínimo, sino también en los principales programas del Bienestar. El gobierno federal anunció que la inversión social prácticamente se duplicará, pasando de 850 mil millones de pesos en 2025 a casi 2 billones de pesos para el próximo año.

Esta ampliación presupuestal permitirá incrementar los montos y ampliar la cobertura de becas y pensiones, con efectos directos desde el 1 de enero de 2026 .

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que todos los programas de pensiones tendrán un aumento a partir del primer día del año. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum revelará los montos definitivos, el Gobierno adelantó que los incrementos serán equivalentes —como mínimo— a la inflación estimada entre 3% y 4%.

Cuáles serán los programas que tendrán aumento en 2026

Los ajustes contemplan cuatro programas prioritarios:

Pensión para Adultos Mayores (INAPAM)

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

Pensión para Personas con Discapacidad

Apoyo a Madres Trabajadoras.

De cuánto serán los aumentos

En estimaciones preliminares, la Pensión de Adultos Mayores, que actualmente es de 6,200 pesos bimestrales, subiría entre 224 y 248 pesos, alcanzando un rango de 6,430 a 6,450 pesos.

El resto de los programas tendrá incrementos proporcionales al ajuste general. Este aumento se suma a la tendencia de crecimiento sostenido del programa, que en 2018 entregaba apenas 1,160 pesos bimestrales y hoy es el apoyo social de mayor cobertura en el país.

De acuerdo con las proyecciones presentadas en conferencias recientes, los rangos de incremento previstos son los siguientes:

Pensión Mujeres Bienestar (60–64 años) pasaría de 3,000 a 3,108–3,120 pesos

Pensión Discapacidad iría de 3,200 a 3,315–3,348 pesos

Programa Madres Trabajadoras aumentaría de 1,650–3,720 a 1,709–3,854 pesos

Beca Rita Cetina, destinada a primaria y secundaria, también recibirá un incremento proporcional conforme a inflación.

Para 18 millones de beneficiarios en todo el país, estas cifras representan más que números en un papel. Son la diferencia entre cubrir o no la canasta básica, entre poder pagar el recibo de luz o quedarse a oscuras, entre acceder a medicinas o posponer indefinidamente una visita al médico. En colonias de la periferia de las grandes ciudades, donde el salario mínimo apenas alcanza para sobrevivir, estos 248 pesos adicionales cada dos meses pueden significar el desayuno de una semana completa para una familia.

La medida forma parte de la estrategia para garantizar un apoyo directo a toda la educación básica y ampliar la matrícula atendida. Los programas que integran las Pensiones del Bienestar incluyen Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, este último con un jornal mensual de 6,450 pesos.

Con la combinación del aumento al salario mínimo y el fortalecimiento del presupuesto social, 2026 iniciará con un paquete de apoyos reforzado para más de 18 millones de beneficiarios, en un año donde el gobierno busca consolidar su política de bienestar universal. Los ajustes estarán alineados con las previsiones de inflación y representan la continuidad de una estrategia que ha convertido estos programas en el eje central de la política social del gobierno federal.