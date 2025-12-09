El Gobierno de México confirmó que le quitará la beca a las personas que no hagan este trámite urgente: aplicará desde enero del 2026

Recuerda que mantener tu información al día, garantiza transparencia y la entrega de apoyo justo para quienes trabajan el camp

El Gobierno de México advirtió que quienes no actualicen su información en el padrón de Producción para el Bienestar “no recibirán el apoyo anual en abril de 2026”. La medida será obligatoria desde enero y aplica para productores de ocho entidades federativas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que el trámite busca garantizar que los recursos se entreguen a quienes “realmente trabajan y hacen producir el campo”, por lo que deben acudir presencialmente a oficinas oficiales. El Gobierno de Sheinbaum recalcó que todos los procesos son gratuitos y sin intermediarios.

El periodo de actualización del el padrón de Producción para el Bienestar comenzó en diciembre y continuará en enero. Las autoridades reiteraron que, sin este procedimiento, los productores quedarán fuera del padrón vigente. “ Queremos saber de ti, eres muy importante ”, aseguró la Secretaría al hacer el llamado.

¿Quiénes están obligados a realizar el trámite antes de enero del 2026?

Las autoridades confirmaron que deben actualizar su información todas las personas inscritas en Producción para el Bienestar que vivan en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas y Nayarit. “Si no actualizas, no habrá apoyo”, reiteró Agricultura.

Este proceso se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas OREF, CADER y DDR. El personal operativo recibirá a productores para actualizar expedientes, validar datos y revisar documentos. El Gobierno afirmó que esto permitirá garantizar la correcta distribución de los recursos.

Los documentos indispensables para evitar la pérdida de la beca

Agricultura detalló que será necesario presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, documento de propiedad o posesión de la tierra y coordenadas geográficas del predio.

Identificación oficial

CURP

Documento que acredite la titularidad o posesión de la tierra que trabajas (consulta el Anexo IV de las Reglas de Operación del Programa de Producción para el Bienestar vigentes)

Georreferenciación de tu parcela

Número de hectáreas que estás trabajando

Cultivo prioritario

Régimen hídrico

Ciclos agrícolas

Comprobante de domicilio

La dependencia remarcó que el SIGAP ya tiene “datos precargados para facilitar el proceso”.

Identificación oficial vigente

Recibos de luz, agua, predial o estado de cuenta

Comprobante de residencia emitido por autoridad local

Se deberá declarar superficie trabajada, cultivo, régimen hídrico y ciclo agrícola. Todo esto permitirá validar la actividad real de cada productor.

Fechas exactas del proceso y por qué será obligatorio desde enero del 2026

El Gobierno señaló que la actualización del padrón se realiza del 3 al 19 de diciembre de 2025 y del 9 al 16 de enero de 2026. La Secretaría advirtió que, a partir de enero, todos los beneficiarios deberán haber completado el trámite para conservar su apoyo.

“El objetivo es garantizar transparencia y apoyo justo para quienes trabajan el campo”, informó la dependencia. La actualización también permitirá mejorar la atención técnica y el acompañamiento productivo a lo largo del siguiente ciclo agrícola.

¿Dónde deben acudir y qué pasa si no hacen el trámite?

Las personas beneficiarias deben acudir a la Oficina de Representación Estatal (OREF), al Centro de Atención y Desarrollo Rural (CADER) o al Distrito de Desarrollo Rural (DDR). Agricultura reiteró que todas las oficinas están habilitadas y brindarán el servicio sin costo.

Quienes no actualicen su información quedarán automáticamente sin derecho al apoyo de abril de 2026. “Mantener tus datos al día garantiza transparencia y apoyo justo”, insistió la Secretaría. Además, aclaró que ningún gestor externo está autorizado para realizar el trámite.