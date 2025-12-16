Claudia Sheinbaum aumenta la Pensión Mujeres con Bienestar y superará los 3,000 pesos bimestrales.

La Secretaría de Bienestar confirmó que en 2026 habrá un aumento en el monto individual de los programas sociales federales, incluida la Pensión Mujeres con Bienestar. El ajuste seguirá el mismo criterio aplicado en años anteriores: actualizar el apoyo bimestral, al menos conforme a la inflación registrada en el país.

La información fue confirmada por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional. La funcionaria detalló que el incremento ya está considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el próximo ejercicio fiscal.

Cuánto aumentará la Pensión Mujeres con Bienestar

La Pensión Mujeres con Bienestar es un programa federal dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Este año se trató de un apoyo de 3 mil pesos bimestrales y, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, tendrá su primer incremento formal en 2026.

Secretaria del Bienestar confirmó aumento a la Pensión Mujeres con Bienestar

Montiel Reyes explicó que “todos los años ha aumentado el monto individual, el monto bimestral, y así sucederá, ya está aprobado en el presupuesto de la Federación”.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, el incremento será, como mínimo, equivalente a la inflación. “Por lo menos será la inflación”, explicó Montiel Reyes.

La inflación en la primera quincena de noviembre de 2025 fue de 3.61 por ciento. Si se toma ese porcentaje como referencia mínima, el apoyo bimestral pasaría de 3 mil pesos a 3 mil 108.3 pesos.

Sin embargo, el monto final será confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos días. “Seguramente la Presidenta en su momento lo va a comentar”, añadió la titular de Bienestar.

Aunque el aumento ya está considerado en el presupuesto, el anuncio formal del nuevo monto corresponderá a la presidenta Sheinbaum, quien dará a conocer la cifra exacta y la fecha de entrada en vigor. Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar ha aclarado que el ajuste no será menor a la inflación, pero podría ser mayor, dependiendo de la decisión final del Ejecutivo.

Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Mujeres con Bienestar

La Pensión Mujeres con Bienestar es un programa de carácter universal. Para incorporarse, solo se deben cumplir tres requisitos básicos:

tener entre 60 y 64 años de edad

contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

residir en la República Mexicana.

No se solicitan comprobantes de ingresos ni estudios socioeconómicos. El programa fue creado durante la administración de la presidenta Sheinbaum y comenzó a operar en 2025, por lo que el aumento anunciado para 2026 será el primer incremento desde su implementación.

Lo que debes saber sobre el incremento

El aumento aplicará a partir de 2026 y el ajuste será, como mínimo, conforme a la inflación. No es necesario realizar un trámite adicional para recibir el incremento, ya que se aplicará de manera automática a todas las beneficiarias activas del programa.

La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse atenta únicamente a información difundida por canales oficiales, como comunicados gubernamentales y conferencias de prensa. Esto permitirá evitar datos imprecisos o engañosos sobre los montos y fechas de aplicación del nuevo apoyo económico.