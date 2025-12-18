México atraviesa un año de repatriaciones sin precedentes. Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025, un total de 145.537 mexicanos regresaron desde Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump retomara la Casa Blanca y aplicara medidas más estrictas contra la migración.

Las cifras reflejan tanto la presión de la política estadounidense como la respuesta del Gobierno de México, que reforzaron su estrategia de atención y protección para quienes vuelven a su país.

“México te abraza”: la estrategia nacional que acompaña a los repatriados

La Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza” se convirtió en el eje central de la política migratoria interna. Del total de repatriaciones, 116.156 se realizaron por vía terrestre y 29.381 por vía aérea, operando con nueve centros en siete estados, desde los fronterizos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, hasta Chiapas y Tabasco en el sur del país.

Rodríguez explicó que 99.924 personas aceptaron ingresar a los centros de atención, donde recibieron alimentación, orientación jurídica, asistencia médica y acompañamiento social. Por otro lado, 45.613 repatriados que decidieron no ingresar a estos centros igualmente recibieron apoyo, incluyendo transporte a sus lugares de origen y acceso a servicios básicos, demostrando un enfoque flexible y humanitario.

Esta estrategia no solo busca atender necesidades inmediatas, sino prevenir vulneraciones de derechos y garantizar que los migrantes sean tratados con dignidad, alejándolos de situaciones de riesgo tras su retorno.

Más de 99.000 repatriados recibieron alimentación, asesoría jurídica y acompañamiento social en nueve centros distribuidos de norte a sur del país. Fuente: Shutterstock.

Asistencia legal, humanitaria y financiera: cómo México respalda a sus migrantes

El área consular también reforzó la atención. Según Roberto Velasco, 130.364 repatriados recibieron asistencia consular, incluyendo 9.322 visitas a centros de detención (un promedio de 28 por día), 17.355 asesorías legales externas, 3.848 canalizaciones al programa de atención legal a migrantes, 33 casos con recursos para fianzas por un total de 146.000 dólares y 75 repatriaciones médicas.

Además, el sorteo “México con M de migrante” recaudó 115 millones de pesos (6,39 millones de dólares), destinados a reforzar la representación legal y fianzas, apoyar visitas a centros de detención y cubrir programas de asistencia humanitaria y difusión preventiva. De esta manera, México busca proteger a sus ciudadanos y minimizar los riesgos asociados a la migración irregular.

El gobierno ofreció apoyo legal, fianzas, transporte y programas humanitarios a quienes regresaron, incluso a quienes optaron por no ingresar a los centros de atención. Fuente: EFE Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Contexto y desafíos: un fenómeno migratorio en cifras y realidades

La repatriación masiva de mexicanos se produce en un contexto de políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, que incluyen controles fronterizos más severos, restricciones de asilo y mayores deportaciones. Este escenario generó un aumento en el retorno de ciudadanos mexicanos y puso a prueba la capacidad de infraestructura y recursos del Gobierno de México para atenderlos.

Expertos en migración señalan que, si bien las cifras son alarmantes, la atención integral ofrecida por México marca un contraste con experiencias de repatriación más restrictivas en otros países, combinando asistencia legal, transporte seguro y atención humanitaria, lo que podría convertirse en un modelo de buenas prácticas en la región.

Con información de EFE