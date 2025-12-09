La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda durante la celebración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación este sábado, en la explanada del Zócalo en Ciudad de México (México).

El Gobierno de México y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Conasami, confirmaron el incremento al salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, una medida que, según el propio Consejo de Representantes, busca continuar la recuperación del poder adquisitivo. “La justicia salarial avanza”, se lee en el anuncio oficial difundido por la Secretaría del Trabajo.

De acuerdo con la resolución, el salario mínimo general aumentará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el monto se elevará de 419.88 a 440.87 pesos por día. Conasami explicó que “los salarios mínimos profesionales se incrementarán en el mismo porcentaje que los generales”, abarcando a 61 profesiones y oficios.

Claudia Sheinbaum confirmó el aumento del salario en México para el 2026 Gobierno de México

Aumento confirmado para el 2026 en los salarios mexicanos. Gobierno de México

Estados que recibirán el aumento a 440.87 pesos por pertenecer a la ZLFN

El incremento más alto, correspondiente a 440.87 pesos diarios, aplicará exclusivamente a la Zona Libre de la Frontera Norte, donde regirá un aumento del 5%. Las autoridades remarcaron que esta región mantiene una política diferenciada debido a su dinámica económica y laboral.

Los estados y municipios incluidos en la ZLFN son aquellos que colindan directamente con Estados Unidos. Según la clasificación vigente de la Conasami, las entidades y zonas que recibirán el salario de 440.87 pesos son:

Baja California

Sonora (municipios fronterizos)

Chihuahua (municipios fronterizos)

Coahuila (municipios fronterizos)

Nuevo León (municipio de Anáhuac)

Tamaulipas (municipios fronterizos)

La Conasami precisó que este ajuste forma parte de una política sostenida desde 2019 para fortalecer el ingreso en la región fronteriza. “Esta zona mantiene condiciones específicas que requieren una actualización diferenciada”, detalló la institución.

Salario mínimo para los trabajadores en México. Fuente: Shutterstock

Cómo se determinó el aumento al salario mínimo para 2026

Para el resto del país, el salario mínimo general pasará a 315.04 pesos diarios, resultado de una combinación de factores que incluyen el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que suma 17.01 pesos adicionales, y un incremento por fijación del 6.5%. El MIR, explicó Conasami, “es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo”.

La Secretaría del Trabajo recordó que el MIR no debe utilizarse como referencia para otros salarios como los contractuales o estatales. El aumento también impactará a los salarios mínimos profesionales, que se ajustarán conforme al porcentaje aplicable en cada zona geográfica.