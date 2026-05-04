Tramitar el pasaporte mexicano ya no exige entrar a portales web complicados ni esperar en líneas telefónicas interminables. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilitó un sistema de agendamiento de citas a través de WhatsApp que permite iniciar el proceso en minutos desde el celular, con la guía de un chatbot oficial y verificado. El canal funciona con un número (+52) 55 8932 4827. Para activarlo, basta con guardarlo en la agenda del teléfono y enviar la palabra “Hola” por WhatsApp. De inmediato, el asistente virtual da la bienvenida al usuario y comienza a guiarlo paso a paso para seleccionar oficina, vigencia del documento y datos personales necesarios para confirmar la cita. Durante el proceso, el chatbot solicita información básica: La oficina de la SRE donde se desea realizar el trámite y la vigencia elegida, que puede ser de 3, 6 o 10 años. No es necesario enviar fotos ni documentos escaneados en esta etapa, solo los datos que el sistema va pidiendo en orden. Una vez completado el formulario, el sistema envía la confirmación directamente en el chat. El mensaje incluye el día y hora asignados, la oficina seleccionada y tres códigos QR: uno vinculado al CURP del solicitante, otro con la ubicación exacta de la sucursal y un tercero con la hoja de ayuda para realizar el pago en ventanilla bancaria. También llega un tríptico digital con los requisitos y documentos que hay que presentar el día del turno. El agendamiento en sí es completamente gratuito. El costo del pasaporte se abona en una sucursal bancaria antes de acudir a la cita, y el recibo de pago original debe presentarse de forma obligatoria el día del trámite. Sin ese comprobante, no es posible completar el proceso en la oficina de la SRE. A partir de enero de 2026, la SRE actualizó los precios del pasaporte mexicano que son: El documento por 1 año cuesta $920 MXN, pero solo para menores de 3 años. Por su parte, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas tienen derecho a un 50% de descuento. La cuenta de WhatsApp de la SRE está verificada, lo que garantiza que el usuario interactúa con un canal oficial y seguro. A diferencia de otros métodos de agendamiento, este sistema no requiere crear usuarios en portales ni recordar contraseñas, lo que reduce las barreras tecnológicas para quienes no están familiarizados con los trámites digitales.