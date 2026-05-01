Los residuos electrónicos contienen materiales valiosos como “oro, plata y cobre”, que deben ser recuperados. El Gobierno de México, a través de CAEM y CSA, lanzó la jornada ReciclaON para promover su correcta disposición. “¿Tienes residuos electrónicos que ya no utilizas? ¡Tráelos al #ReciclaON! En la Comisión del Agua del Estado de México y los Centros de Servicios Administrativos te invitamos a participar en esta importante iniciativa.” Esta campaña del Gobierno de México es una oportunidad para la ciudadanía de contribuir al cuidado del medio ambiente, evitando que aparatos obsoletos terminen en rellenos sanitarios, donde “contaminan el agua y el suelo” con sustancias tóxicas. La recolección de chatarra electrónica se realiza en diversos puntos estratégicos situados en el Estado de México. Se han establecido “nueve sedes disponibles” que facilitan al público el depósito de sus dispositivos. Para aquellos que tengan inquietudes respecto a las direcciones exactas, se sugiere consultar la información detallada proporcionada. Es imperativo “ubicarlos con precisión” para asegurar que los residuos sean destinados adecuadamente y que su reciclaje se lleve a cabo efectivamente. Es trascendental identificar los artículos aceptados antes de dirigirse a los centros de acopio. Esta lista incluye una vasta gama de equipos tanto de cómputo como de electrodomésticos y otros “aparatos de comunicación obsoletos” que han dejado de ser funcionales. No permita que tales dispositivos continúen en su hogar acumulando polvo, dado que constituyen “una fuente de riesgo” ambiental cuando son desechados inadecuadamente. Se le invita a participar en el esfuerzo por preservar la limpieza y sostenibilidad del Estado de México asistiendo a un centro de recolección.