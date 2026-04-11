De acuerdo con la información oficial, el propósito es robustecer el alcance del programa, con la meta de alcanzar 14 millones de beneficiarios para finales de 2026, consolidando así su carácter prioritario en la política social federal. En medio de incertidumbres respecto al futuro de los programas sociales, el Gobierno de México ha confirmado que la Pensión del Bienestar para adultos mayores no solo se mantendrá, sino que ampliará su cobertura en los próximos años. Esta aclaración se realizó junto con el anuncio de una expansión histórica del padrón. El Gobierno ha anunciado que la cobertura de la Pensión del Bienestar se incrementará de manera gradual hasta alcanzar los 14 millones de adultos mayores en 2026. Esta cifra representa uno de los niveles más elevados desde la instauración del programa. La expansión se enmarca en el compromiso de asegurar el apoyo económico a todas las personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos. La meta es mantener un esquema prácticamente universal en dicho grupo etario. Con este crecimiento, el programa fortalecerá su presencia en todo el territorio nacional, abarcando comunidades donde el acceso a apoyos sociales ha sido más restringido. El cambio principal no implica una reducción ni cancelación, sino una expansión del padrón de beneficiarios. Las autoridades aclararon que el fortalecimiento del programa forma parte de la estrategia social hacia 2026. La ampliación estará vinculada al incremento natural de la población que cumple 65 años y a la incorporación continua de nuevos registros. Esto permitirá que más adultos mayores accedan al apoyo bimestral. Además, el anuncio reafirma la continuidad presupuestal del programa dentro de las prioridades del Gobierno federal, consolidándolo como un eje central de la política de bienestar. La ampliación refuerza la estructura del programa y garantiza la continuidad en la dispersión de pagos. Lejos de un recorte, el anuncio confirma una etapa de expansión con cobertura histórica hacia 2026. El crecimiento proyectado permitirá que millones de adultos mayores accedan a un ingreso directo respaldado por el Estado, clave para cubrir gastos básicos.