La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció un operativo especial de transporte para el próximo domingo 3 de mayo con motivo de un evento masivo en el Estadio Banorte, una medida impulsada por el Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada que modificará la dinámica habitual de movilidad para miles de usuarios. Aunque el objetivo oficial es facilitar un acceso rápido, seguro y ordenado al recinto, esta estrategia también implicará afectaciones para pasajeros regulares del transporte público, quienes podrían enfrentar ajustes en rutas, disponibilidad de unidades y cambios en puntos de conexión durante la jornada. Como parte del operativo, la Red de Movilidad Integrada desplegará servicios especiales de transporte directo, rutas con estacionamiento, conexión con otros sistemas, Ecobici y taxis autorizados, lo que obligará a muchos capitalinos a planear con anticipación sus recorridos para evitar contratiempos. Puntos clave del operativo en CDMX Ante este panorama, autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse atenta a canales oficiales para conocer detalles sobre trayectos, accesos y posibles modificaciones, ya que el operativo podría generar presión adicional en algunos puntos de la red de transporte público de la capital.