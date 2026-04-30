El calendario para acceder a apoyos económicos vuelve a estar en el centro de la atención. En los últimos días, autoridades confirmaron fechas clave que impactan directamente en miles de adultos mayores y mujeres que buscan incorporarse a estos programas. Aunque el proceso ya es conocido, hay detalles que cambian en cada periodo de registro y que pueden marcar la diferencia entre acceder o no al beneficio. Esta vez, además de las fechas, también se definieron condiciones específicas para ordenar la inscripción de los jubilados de México. La expectativa crece porque no se trata solo de un trámite más. Detrás de este calendario hay un ingreso económico bimestral que representa un apoyo fundamental para muchas familias mexicanas en todo el país. El Gobierno de México confirmó el calendario oficial para el registro a la pensión adultos mayores 2026 y al programa Mujeres Bienestar. El periodo de inscripción se realiza del 27 de abril al 3 de mayo en todo el país. El proceso se lleva a cabo en los Módulos de Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para facilitar la atención, se estableció un sistema por orden alfabético según la primera letra del apellido. El calendario quedó definido de la siguiente manera: Este esquema busca evitar aglomeraciones y agilizar el registro de quienes cumplen con los requisitos establecidos. Para completar el registro en la pensión adultos mayores y en Mujeres Bienestar, es necesario presentar documentación vigente que permita validar la identidad de los solicitantes. Además, existe la posibilidad de registrar a una persona auxiliar que pueda realizar trámites en representación del beneficiario. En ese caso, dicha persona deberá presentar los mismos documentos. Cumplir con estos requisitos es indispensable para avanzar en el proceso y evitar rechazos durante la inscripción. La pensión adultos mayores 2026 está dirigida a personas de 65 años en adelante y otorga un apoyo económico de 6,400 pesos bimestrales. Este beneficio tiene carácter constitucional en México. Por su parte, el programa Mujeres Bienestar está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años, con un apoyo de 3,100 pesos bimestrales. Su objetivo es fortalecer la autonomía económica de este sector. Entre los puntos clave a considerar: Las autoridades recomiendan revisar previamente la ubicación del módulo correspondiente y asistir con todos los documentos completos para evitar contratiempos durante el registro.