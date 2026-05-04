El registro obligatorio de líneas móviles ya es una realidad y tiene fecha límite: el próximo 30 de junio. A partir de ese día, quienes no hayan cumplido con el trámite podrían enfrentar la suspensión total del servicio. La medida busca reforzar el control sobre el uso de líneas telefónicas y combatir delitos, pero también impactará directamente en millones de usuarios que aún no han realizado el proceso correspondiente. Las autoridades han confirmado que las líneas que no sean registradas dentro del plazo establecido serán suspendidas. Esto implica la pérdida total del servicio móvil desde julio. Los usuarios afectados no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar datos móviles. En la práctica, el celular quedará inutilizado para funciones básicas de comunicación. La suspensión será automática y aplicará sin excepciones para quienes no completen el registro. Esto marca un cambio importante en la regulación del servicio móvil en el país. Además, la reactivación de la línea podría no ser inmediata, lo que representa un riesgo adicional para quienes dependen del celular en su vida diaria. El objetivo principal de esta medida es fortalecer la seguridad y reducir el uso de líneas telefónicas en actividades ilícitas. Al vincular cada número con un usuario identificado, se busca mayor control. Las autoridades consideran que muchas líneas anónimas han sido utilizadas para fraudes, extorsiones y otros delitos. Por ello, el registro se vuelve una herramienta clave para su rastreo. Este tipo de políticas ya ha sido implementado en otros países con resultados mixtos, pero en México se apuesta por su impacto en la reducción del crimen. El registro obligatorio también permite a las compañías telefónicas tener mayor claridad sobre sus usuarios, lo que podría mejorar la gestión del servicio.