La Secretaría del Trabajo y Previsión Social urgió a la administración de Nacional Monte de Piedad y a su sindicato a destrabar el conflicto laboral que mantiene en huelga a la institución desde hace siete meses. En un comunicado, fechado el 2 de mayo, la dependencia señaló que el conflicto ha afectado de forma sustancial a empleados, clientes y pignorantes de una de las instituciones más emblemáticas del país. Tras más de 30 mesas de negociación y múltiples reuniones sin acuerdo, las autoridades reconocieron que las posturas entre ambas partes siguen distantes, lo que ha llevado el proceso a un punto muerto sin una solución visible en el corto plazo. Ante este escenario, la Secretaría planteó una ruta de salida, misma que fue integrada por cinco puntos, que incluye la elaboración de una propuesta de solución por parte de la autoridad laboral, la cual sería sometida a votación general y secreta entre los trabajadores. El documento muestra que, en caso de ser aprobado, se implementarán las medidas necesarias para resolver el conflicto. Sin embargo, si la propuesta es rechazada, ambas partes deberán recurrir al Poder Judicial para solicitar la calificación de imputabilidad de la huelga. Además, la dependencia advirtió que si el plan es descartado sin ser sometido a votación, tanto la administración como el sindicato deberán retomar negociaciones con propuestas concretas o acudir directamente a instancias judiciales. La Secretaría del Trabajo confió en que esta vía permitirá alcanzar una solución “democrática y abierta”, con la legitimidad necesaria para restablecer las operaciones y la estabilidad laboral en la institución. El pasado 26 de marzo, el Nacional Monte de Piedad solicitó a las autoridades un proceso de arbitraje. En conferencia con medios de comunicación, directivos de la institución de asistencia pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que emitan una resolución obligatoria que permita dar una salida “pronta y justa” al conflicto. Previamente, el 20 de febrero de este año, un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió con sus propios estatutos; sin embargo, la representación sindical interpuso un recurso de revisión que podría prolongar el litigio entre tres y seis meses.