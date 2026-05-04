Fibra Next inició el proceso de oferta pública de adquisición y suscripción recíproca voluntaria por la totalidad de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) emitidos por Fibra Macquarie, tras obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en una operación que busca consolidar su presencia en el mercado inmobiliario bursátil en México. La operación contempla un esquema mixto en el que los tenedores podrán elegir entre recibir 0.475 CBFIs de Fibra Next por cada título de Fibra Macquarie o un pago en efectivo de 47.50 pesos por certificado, con un monto máximo total en efectivo de aproximadamente MXN$ 13,255 millones, de acuerdo con el prospecto de la oferta. Este tipo de movimientos se da en un entorno donde las Fibras en México enfrentan presiones por tasas de interés elevadas y buscan ganar escala, eficiencia operativa y diversificación de portafolios, especialmente en segmentos como el industrial y logístico, que han mostrado mayor resiliencia. La propuesta de Fibra Next combina liquidez inmediata con la posibilidad de mantener exposición al sector mediante el intercambio de certificados, lo que permite a los inversionistas ajustar su estrategia según su perfil de riesgo y expectativas de mercado. La compañía destacó que la oferta representa una “estrategia única de crecimiento y creación de valor”, al considerar que la integración de activos podría generar sinergias y fortalecer su posicionamiento en el mercado. La firma destacó que la integración permitiría capturar sinergias operativas y de administración, con una creación de valor estimada en hasta u$s570 millones para los inversionistas, lo que podría traducirse en un mayor potencial de rendimiento en el largo plazo. Añadió que, en caso de concretarse la operación, la transición en la administración de Fibra Macquarie se realizaría de manera ordenada y en beneficio de los tenedores de ambos vehículos. Con esta adquisición, Fibra Next busca fortalecer su inventario estratégico de naves industriales y parques logísticos ubicados en los principales corredores del país, especialmente en el norte y la región del Bajío. Al integrar el portafolio de Fibra Macquarie, la firma apuntó a posicionarse como un jugador relevante en el segmento logístico, en un contexto donde el nearshoring impulsa la demanda de espacios industriales en México. Fibra Macquarie se mantiene como uno de los jugadores relevantes del sector, con un portafolio diversificado que ha despertado el interés en un momento de consolidación del mercado.