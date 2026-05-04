La sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia secundaria para consolidarse como el pilar estratégico de la inversión global. En este escenario, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se han vuelto indispensables, no solo por una cuestión de ética corporativa, sino como una herramienta fundamental para la mitigación de riesgos financieros y la búsqueda de rentabilidad sostenida. Los inversionistas internacionales están priorizando activos que demuestren resiliencia ante el cambio climático y transparencia institucional, redefiniendo el flujo de capitales hacia proyectos que garanticen un impacto positivo a largo plazo. En el caso particular de México, esta transición hacia lo sustentable encuentra un motor clave en el auge del nearshoring. La relocalización de empresas exige que la infraestructura y los proveedores locales cumplan con estándares internacionales de sostenibilidad para integrarse competitivamente en las cadenas de valor globales. De este modo, la adopción de prácticas responsables se convierte en un requisito de entrada para captar las oportunidades derivadas de la cercanía con el mercado norteamericano, posicionando a la sostenibilidad como el factor que definirá el éxito de la economía mexicana en el corto y mediano plazo.