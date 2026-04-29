El Gobierno de México y sus instituciones sociales, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya determinaron las fechas de pago de la pensión correspondiente al mes de mayo para cada uno de los grupos de pensionados. Si bien el IMSS y el ISSSTE forman parte del Gobierno, ambas instituciones son independientes entre sí y cada una tiene su propio calendario de pagos, lo que hace que cada grupo de beneficiarios tenga una fecha de depósito distinta. En ese sentido, se conocieron las dos fechas de pago para los pensionados que reciben su pensión por cesantía en edad avanzada, invalidez, riesgos de trabajo e, inclusive, asignaciones familiares y ayudas asistenciales de ambos institutos. Visto como un adelanto de cara al feriado de este fin de semana, los pensionados y beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, recibirán su depósito hoy 29 de abril, según se estipuló desde el inicio de año en el Calendario de pagos a Pensionados y Jubilados para este 2026. Sin ningún tipo de cambio y pago extra, todas las personas que reciben su pensión y/o jubilación por medio del ISSSTE hoy podrán recibir su dinero en su tarjeta de débito, cumpliéndose así el calendario de pagos. El IMSS, a diferencia del ISSSTE, paga su pensión el primer día hábil de cada mes. De esta forma, y teniendo en cuenta que el próximo viernes primero de mayo es feriado por el Día Internacional del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social pasó el pago de sus pensiones para el próximo lunes 4 de mayo. Si eres beneficiario del Gobierno y recibes tu pensión por medio del IMSS, ten en cuenta que tu pago de pensión se verá retrasado por tres días, quedando interpuesto este fin de semana largo en el pago.