El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el frente frío 48 comenzará a desplazarse por el norte y noreste del país a partir del viernes 1 de mayo, provocando un cambio en el clima que se mantendrá durante el fin de semana. Este sistema se combinará con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, lo que favorecerá la aparición de lluvias, tormentas eléctricas e incluso granizo en varias regiones, especialmente en el Golfo de México y el sureste. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y evita inconvenientes durante las próximas 72 horas. Para el viernes, se esperan precipitaciones fuertes -de entre 25 y 50 milímetros- en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. También habrá chubascos en: En tanto, se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Estas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, aumentando el riesgo de encharcamientos y afectaciones en zonas urbanas. A pesar de la llegada del frente frío, la onda de calor continuará en gran parte del país, sobre todo en regiones del Pacífico, centro y sur, donde las temperaturas seguirán por encima de los 40 grados Celsius. En algunas zonas de Guerrero, incluso podrían superarse los 45 grados, lo que mantiene el riesgo para la población, especialmente en grupos vulnerables. En la Ciudad de México, donde recientemente se registraron temperaturas superiores a los 30 grados, se espera un descenso paulatino hacia el fin de semana, junto con mayor nubosidad y probabilidad de lluvias. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en el norte del país y un evento de “Norte” en el Golfo de México, lo que podría provocar oleaje elevado y condiciones complicadas en zonas costeras.