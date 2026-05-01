El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Bienestar, confirmó una actualización clave en Producción para el Bienestar: ninguna persona derechohabiente recibirá menos de 7 mil 300 pesos durante 2026, como parte del programa dirigido a pequeñas y medianas productoras del campo. La modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece un nuevo piso de apoyo económico anual para personas dedicadas a cultivos prioritarios y granos, con depósitos directos en la tarjeta del Banco del Bienestar. El monto mínimo de 7 mil 300 pesos aplicará para productoras y productores de cultivos prioritarios y granos de temporal con hasta 3 hectáreas registradas, así como para quienes trabajen superficies de riego de hasta 5 hectáreas. Entre los cultivos contemplados están maíz, maíz nativo criollo, frijol, arroz, café, cacao, caña de azúcar, nopal y miel, dentro de un esquema cuyo pago máximo anual podrá alcanzar hasta 24 mil pesos. La dispersión de pagos seguirá un calendario escalonado por tipo de cultivo y comenzará oficialmente desde finales de abril, mediante depósito directo y sin gestores externos. Así queda Producción para el Bienestar 2026: El calendario continuará durante mayo, junio y hasta septiembre según el cultivo registrado. El programa de beneficios del Gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que se trata de un apoyo público “ajeno a cualquier partido político” y exclusivo para desarrollo social.