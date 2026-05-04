La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que transforma las reglas del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al declarar inconstitucional un requisito clave para el reconocimiento del concubinato. La medida impacta directamente en los derechos de las parejas no casadas. Hasta ahora, se exigía comprobar al menos cinco años de relación o tener un hijo en común para acceder a la pensión por viudez. Con esta resolución, ese criterio queda eliminado, ampliando el acceso a este beneficio. El fallo de la SCJN elimina la obligación de demostrar cinco años de convivencia o la existencia de descendencia en común. Esto representa un cambio significativo en el reconocimiento legal de las relaciones de pareja dentro del sistema de seguridad social. La Corte consideró que este requisito resultaba discriminatorio y limitaba el acceso a derechos fundamentales. En su análisis, determinó que no todas las relaciones siguen el mismo modelo ni deben ajustarse a condiciones rígidas. Con esta decisión, el criterio principal pasa a ser la existencia de una relación estable y comprobable, sin imponer condiciones específicas de tiempo o hijos. Esto abre la puerta a una interpretación más amplia del concubinato. El cambio también obliga al ISSSTE a modificar sus criterios internos para evaluar las solicitudes de pensión, adaptándose al nuevo estándar constitucional. A partir de este fallo, las personas en concubinato podrán solicitar la pensión sin cumplir los requisitos eliminados, lo que beneficia a parejas antes excluidas. El reconocimiento se basará en pruebas de convivencia y relación afectiva, como domicilio compartido o testimonios, bajo un análisis más flexible. La resolución también fortalece derechos de sectores históricamente afectados, como parejas jóvenes o sin hijos, e incluye casos que no alcanzaban el tiempo mínimo exigido. Se prevé un aumento en las solicitudes, lo que obligará a las instituciones a ajustar sus procesos de validación. La SCJN determinó que el requisito violaba los principios de igualdad y no discriminación. Consideró arbitrario imponer condiciones sobre la duración o características de la relación. El fallo adopta una visión más amplia del derecho familiar y reconoce distintos modelos de convivencia. Además, busca evitar que personas dependientes económicamente queden desprotegidas, sentando un precedente para otros sistemas de seguridad social.