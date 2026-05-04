El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 4 de mayo un escenario climático variado en gran parte de México, con la presencia simultánea de lluvias, vientos intensos y una ola de calor que seguirá afectando a varios estados, incluido el Valle de México. El frente frío 48 se mantendrá sobre la península de Yucatán, provocando inestabilidad principalmente en el sureste del país. Se esperan lluvias intensas en el sur de Chiapas, chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como precipitaciones intermitentes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos. También podrían registrarse lluvias aisladas en regiones del centro y norte, incluida la Ciudad de México. Estas condiciones pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, además de aumentar el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslizamiento de tierras. A pesar de las precipitaciones, el calor predominará en varias zonas del territorio mexicano. Se estiman temperaturas de entre 40 y 45 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; de 35 a 40 °C en el norte, el Bajío y el sureste; y de 30 a 35 °C en regiones del centro, incluida la capital. Se pronostican rachas de entre 50 y 70 km/h en el noroeste, con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También se prevén vientos intensos en el noreste, en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como rachas de hasta 50 km/h en el centro del país, incluida la Ciudad de México. Estas condiciones podrían ocasionar caída de árboles, anuncios y baja visibilidad. El inicio de la semana estará marcado por contrastes: lluvias en el sureste, calor extremo en gran parte del país y vientos fuertes en el norte. Aunque el frente frío 48 irá perdiendo fuerza, su interacción con otros sistemas permitirá un aumento gradual de temperaturas en el norte, noreste y centro, reforzando la ola de calor. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones frente a los cambios del clima.