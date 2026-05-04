A poco más de un mes del comienzo del verano en la República Mexicana, los habitantes del país ya comenzaron a registrar los primeros estragos en medio de la suba de las temperaturas en distintos estados del territorio azteca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó a los ciudadanos mexicanos sobre el avance de una ola de calor que elevará los termómetros a máximas de 45°C. Para hoy, el SMN advierte por una onda de calor que prevalecerá en distintos estados de la República Mexicana, entre los que se destacan Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y este), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur). La escalada de temperaturas se registrará, a su vez, en entidades federativas del sur, centro y norte del país, tales como Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (noroeste y oeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur). En este contexto, el SMN informó que la masa de aire polar asociada al frente n°48 comenzará a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. El SMN difundió el pronóstico de temperaturas máximas para el lunes 4 de mayo, y advirtió a los habitantes de ciertas regiones por el avance de una ola de calor que podría provocar estragos: