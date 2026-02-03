La expectativa de que el ‘súper peso’ continúe apreciándose se mantiene firme en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Sin embargo, las últimas cifras revelan señales de mayor cautela entre los inversionistas.

Al cierre de la semana pasada, las posiciones netas especulativas del peso registraron una contracción de 4,039 contratos netos largos no comerciales, para ubicarse en 103,114 contratos —cada uno equivalente a MXN $500,000—, de acuerdo con datos de Blomberg.

Pese al ajuste, el posicionamiento sigue inclinado a favor de la moneda mexicana.

“Este ajuste refleja una moderación del sesgo alcista más que un cambio estructural en la narrativa del mercado; el posicionamiento neto se mantiene claramente largo”, explicó Gerardo Ferreira, FX Risk Manager en Amius.

El retroceso provino principalmente del lado de las posiciones largas, que disminuyeron a 149,094 contratos desde 153,398, una caída semanal de 4,304 contratos. Para Ferreira, el movimiento “sugiere toma de utilidades y una gestión más conservadora del riesgo ante eventos macro recientes”.

Apuestas y el carry trade

El mercado parece entrar en una fase de consolidación tras varias semanas de elevada exposición alcista. El apetito por el peso mexicano se ha visto respaldado por el atractivo del carry trade, particularmente frente al yen japonés.

“El peso encontró respaldo en el carry trade, que son posturas apalancadas que se originan en países con bajas tasas de interés y cuyos recursos se invierten en economías con mayores tasas, como México”, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Con este resultado, el mercado acumula seis semanas consecutivas con posiciones netas superiores a los 100,000 contratos a favor de la apreciación del peso. No obstante, aún se encuentran por debajo del máximo de 139,700 contratos netos largos alcanzado en abril de 2024, según datos de Bloomberg.

‘Súper peso’ mexicano en mínimos

El periodo reportado —del 21 al 27 de enero— coincidió con una apreciación de 2.03% del peso mexicano, que marcó un nuevo mínimo del año en 17.1271 unidades por dólar, nivel no visto desde mayo de 2024.

En paralelo, el índice dólar retrocedió 2.57% ante las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y la incertidumbre en torno al eventual reemplazo de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.

Para Amius, los niveles actuales de posicionamiento muestran un entorno de menor convexidad a favor del peso, ante una mayor sensibilidad a datos de inflación, diferencial de tasas y señales de política monetaria tanto de Banxico como de la Fed.

“En conjunto, el balance sigue siendo favorable para el MXN, aunque con menor margen para extensiones direccionales sin nuevos catalizadores macro”, explicó Ferreira.